Per i vostri dolci di Natale più spettacolari dovete assolutamente fare la ricetta del tronchetto di Natale, un rotolo di pan di Spagna farcito con una ganache al cioccolato e panna e decorato come se fosse un vero ceppo di legno! Per fare questo dolce facilissimo e velocissimo vi serviranno veramente pochi passaggi, e sicuramente farete un figurone con i vostri ospiti. Seguite la nostra ricetta del tronchetto di Natale passo passo e godetevi questa golosità insieme alle persone che amate!

Ingredienti

farina 100 g

uova 4

lievito per dolci vanigliato 1 cucchiaino

Zucchero 100 g

panna liquida 300 ml

cioccolato fondente 150 gr

zucchero a velo 30 gr

cioccolato al latte 100 gr

sale 1 pizzico