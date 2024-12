Perché l’under-eye blush di tendenza su Tik Tok potrebbe interessate anche te

L’under-eye blush è di tendenza su Tik Tok, come si fa e perché è un make up così virale? Scopri tutto su questo nuovo trend!

Cosa sapere sul nuovo trend di Tik Tok per quanto riguarda il make up? L’under eye blush è la tendenza che sta conquistando sempre di più l’attenzione di tantissime ragazze e donne over 30, è un trend originale andato virale su Tik Tok che ti permette di coprire le occhiaie e le borse sotto gli occhi grazie all’utilizzo di un prodotto molto amato nel mondo del make up, ovvero il blush. Scopriamo insieme di cosa si stratta e perché è il trend del momento!

L’under eye blush è di tendenza su Tik Tok, ma come si fa?

Make up elaborati ed eccentrici sono sempre al centro dell’attenzione, ma sono anche tante le persone che vanno alla ricerca di look semplici ed eleganti da replicare con pochi e semplici prodotti.

L’under eye blush rientra proprio tra i make up leggeri ma d’effetto, motivo per cui ha attirato l’attenzione non solo di coloro che amano osare con il trucco, ma ha conquistato anche le persone che solitamente optano per una base leggera e un filo di mascara.

Chi ha reso l’under eye blush una tendenza dal momento da non farsi scappare? I primi video e le prime proposte arrivano proprio dalle influencer coreane, guru della skincare più famosa al mondo, anche in fatto di make up sono delle grandi intenditrici.

In cosa consiste la tecnica dell’under eye blush? Con un blush, indipendentemente dalla sua texture, è possibile andare a coprire occhiaie e borse sotto gli occhi. Ispirato ai beauty look asiatici proprio per il suo effetto finale, dona al viso un aspetto “dolly” che ricorda molto i beauty look delle ragazze asiatiche.

Come realizzare il make up più in voga del momento? Sicuramente bisogna partire da una buona base, quindi non dimenticare di eseguire tutti gli step della tua skincare quotidiana e di concludere con una buona crema contorno occhi.

A questo punto scegli il tuo blush preferito, potrà essere in polvere, in stick o in crema, e inizialo ad applicare sulla zona interessata. Ora dovrai sfumare il prodotto con un pennellino apposito andando a creare un effetto rosato sfumato.

Lo stile “bambolina” ti permette di mettere in risalto proprio il trucco occhi, ecco perché le esperte di make up suggeriscono di dare tridimensionalità allo sguardo andando ad applicare un correttore in matita per illuminare la zona. Non ti resta che fissare il blush con della cipria e procedere con il resto del make up!