Jello Skin: l’ultima chicca della skincare coreana per una pelle ad effetto rugiada

Buone nuove per le accanite fautrici della skincare coreana: sul filone della recente -e crescente- propensione verso incarnati caratterizzati da finish sempre più luminosi sul genere Glazed Skin, l’ultimissima tendenza beauty tutta dedicata alla cura della pelle è la Jello Skin. Già ovviamente virale su TikTok, questa si contraddistingue per un risultato notevolmente lucente dato da una profonda idratazione. L’effetto visivo sulla cute è quello della rugiada, luce liquida ed impalpabile.

Foto Pinterest | Rachael Ray In Season

Antesignana dell’innovativa tendenza la giovane TikToker Ava Lee, la quale è solita elargire inestimabili consigli di bellezza con i suoi followers. Ma a cosa si deve l’effettivo merito di una pelle tanto rimpolpata?

La Jello Skin, il cui nome è un riferimento diretto alla nota gelatina alimentare colorata (la Jell-O, appunto), mira all’elasticità del derma servendosi degli strabilianti benefici del collagene: sostanza naturalmente presente in ognuno di noi, garantisce la rigenerazione dei tessuti e ne preserva l’elasticità. Questo lusso fino almeno alla soglia dei trent’anni, di lì in poi è importante farne rifornimento.

Ma niente panico! È possibile aumentare la quantità di collagene in modo totalmente naturale: una sana alimentazione, come per tutte le cose, è la base fondamentale, e i cibi ricchi di vitamina C come agrumi, verdure in foglia verde, frutti rossi e semi ne sono una preziosa fonte.

Altro metodo fortemente efficace è quello di inserire nella propria quotidiana routine di bellezza un bel massaggio che sfrutti la popolare tecnica Gua sha tramite Jade Roller o rullo in quarzo rosa: la sollecitazione dei muscoli ne stimolerà la produzione.

The Ordinary: Hyaluronic Acid 2% + B5

Foto Instagram @theordinary

Essenziale sarà poi l’ausilio di sieri viso a base di acido ialuronico nella propria skincare: quello di The Ordinary ne combina pesi molecolari differenti ad un innovativo polimero e legami incrociati per un’idratazione profonda ed intensa, in una formula leggera e priva di oli. L’aggiunta di vitamina B5, poi, aumenta anche l’idratazione superficiale.