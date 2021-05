Chi non desidera un massaggio viso anti age rilassante e benefico per la pelle? Esiste il massaggio viso anti-age al quarzo rosa da poter effettuare in un qualsiasi beauty center da persone specializzate. Senza affetti collaterali, se non una sensazione di totale relax e distensione, al quale si aggiunge il piacere di guardarsi allo specchio e vedere finalmente il proprio viso risplendere di luce e giovinezza. La cute tesa, l’espressione rilassata, quei primi segni e cedimenti ridimensionati, le cosiddette rughe. Scopriamo insieme i benefici del massaggio con quarzo rosa e come si usa il famoso roller (o rullo) tanto gettonato dalle beauty influencer!

Massaggio viso anti age di quarzo rosa: i benefici

Il rullo di quarzo rosa veniva utilizzato tantissimi anni fa nella medicina cinese, infatti sembrerebbe donare alla cute numerosi benefici. Così come il rullo di giada, la pietra di quarzo rosa ha proprietà anti ossidanti e lenitive, inoltre sembrerebbe benefico anche a livello di circolazione sanguigna. Rende la pelle più compatta e luminosa, favorisce il drenaggio delle tossine e prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

Ovviamente i benefici si ottengono solo se viene effettuato il massaggio come si deve con il roller in quarzo rosa. Ma come si utilizza questo strumento beauty tanto amato? Scopriamolo subito.

Roller viso quarzo rosa: come si usa?

Il roller si presenta con un rullo più grande e uno più piccolo. Il primo viene utilizzato per massaggiare la fronte, il collo, le mascelle e le guance; mentre il rullo più piccolo serve a massaggiare il contorno occhi, il naso e la zona vicino le labbra.

Foto Shutterstock | Siberian Art

Per poter utilizzare al meglio questo strumento beauty dovete partire con una leggera pressione dal basso verso l’altro, partendo dalla zona del collo. Stesso discorso vale per la fronte: partite dalle sopracciglia e procedete verso l’attaccatura dei capelli.

Sulle guance, invece, partite al centro del viso e procedete con una pressione delicata verso l’orecchio. Il contorno occhi è una parte delicata del viso, quindi procedete con il rullo piccolo effettuando movimenti circolari. Per ottenere i primi risultati dovete massaggiare il viso con il rullo al quarzo rosa ogni giorno, subito dopo la detersione. Ogni singolo massaggio deve durare almeno 60 secondi.