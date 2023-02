Sanremo 2023: Elodie sexy e rock conquista il podio dell’abito più cool

Nella quarta serata di Sanremo 2023, Elodie conquista il podio del look più cool, dopo essere stata incoronata Best Beauty Look, per il make up cat eye che ha conquistato tutti.

Da quando è iniziato il Festival la cantante romana ci ha stupiti con i suoi outfit originali e pazzeschi, come il vestito The Attico della terza serata. Ogni look con cui è salita sul palco ha fatto pensare che potesse essere il look migliore del Festival, ma ancora una volta ha meravigliato tutti, presentandosi con uno stile che ha lasciato tutti sbalorditi.

Per la serata dei duetti Elodie sceglie un total look Gucci con enorme pelliccia yeti sotto il quale spunta un wrap dress mini in seta. A completare il look occhialoni scuri e maxi cuissardes in pelle. Un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta appena è comparsa sulle scale. Tolta la pelliccia l’abito sexy e trasparente è emerso in tutto il suo splendore, rendendo Elodie sensuale ed energia pura allo stesso tempo.

Il look che vince nella serata delle cover

Sanremo 2023: look Elodie – Foto Instagram

È la serata dedicata alle cover, dove i concorrenti in gara duettano con una serie di ospiti: il pezzo scelto da Elodie è American Woman, pezzo hard rock anni ’70 riscoperto grazie a Lenny Kravitz, e ha chiamato BigMama per uno show coinvolgente per rivendicare l’empowerment femminile, che si chiude con un bacio sulle labbra tra le due artiste.

Elodie è seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, per la serata dei duetti indossa abiti e accessori Gucci. La sua “compagna di duetto”, Bigmama appare con gioielli Rue des Mille personalizzati con il suo nome.

Uno spettacolo puro per la cantante romana che oltre al look e alla performance, ha messo in scena anche uno show in chiave Fantasanremo. Infatti, Elodie, con il body di pizzo in vista e i lunghi stivali neri, ruba poi la borsetta a Serena Bortone e si sfila gli occhiali scuri.