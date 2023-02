Sanremo 2023 Best Beauty Look: cat eye grafico (e super rock) per Elodie

Così, tra paillettes, sfarzo e qualche prevedibile polemica di troppo, la grande attesa verso il Festival di Sanremo pare essersi non solo finalmente esaurita ma anche ripagata. E chi siamo noi per non accingerci a commentarne i beauty look, eleggendo di sera in sera il nostro favorito? Proprio nessuno, ecco perché siamo più che pronti a dare il via alle danze.

Elodie, da “Black Swan” a regina indiscussa della prima serata di Sanremo 2023

Elodie – Foto Instagram @elodie

Sì, abbiamo già individuato la nostra vincitrice in materia di stile. La preferenza ricade su Elodie che, di Valentino e piume vestita, fasciata in una attualissima tuta nera see through, ci offre la sua personalissima versione del “Cigno nero” facendo la sua apparizione sul prestigioso palco dell’Ariston: la scelta del look a rappresentare la sua Due è ricaduta sul Gothic Chic – poco casualmente una delle tendenze trucco più calde del momento – ma con un make-up occhi grafico dai contorni netti e definiti a catalizzare inevitabilmente l’attenzione sullo sguardo.

Lo smokey che tutti ci saremmo aspettati è stato prontamente sostituito da un ben affilato cat-eye, nero come il carbone, solo reso ancor più glamour da un velo di gloss ad effetto bagnato. Ed è proprio il gloss il vero fil rouge del beauty look, ripreso dapprima sulle labbra nude e poi con lo chignon basso, dalle lunghezze wet tiratissime ed ordinate proprio come il trend comanda. A completare il tutto una base viso estremamente naturale ma luminosa, caratterizzata da volumi ben definiti tracciati da un contouring tutto sommato leggero.

A chi si deve il merito di tanta bellezza? Sicuramente a madre natura, ma c’è di più. Artefice dell’opera MrDanielMakeup, il quale ha messo al servizio di Sephora (la make-up partner ufficiale di Sanremo 2023) le sue esperte mani dopo essersi occupato di curare l’immagine dell’artista nelle scorse edizioni del Festival. Un successone, dunque, potremmo dire preannunciato. Voto? Undici.