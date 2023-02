Sanremo 2023: Elodie nel tubino see through di The Attico è semplicemente atomica

Arrivati alla terza serata di Sanremo 2023 è giunto il momento di parlare della strepitosa Elodie, che dopo averci stupito con un look piumato in apertura di questa 73a edizione del Festival della canzone italiana, ieri ci ha letteralmente annientate con un abito tanto semplice quanto sensuale. Il fascino della cantante romana, la sua esuberanza e potenza espressiva sono state tutte racchiuse in un tubino firmato The Attico che fa del vedo-non-vedo il suo punto di forza.

Da femme fatale a carismatica eleganza: Elodie è in stato di grazia

Chi la vuole come Beyoncé, chi come Jennifer Lopez, ma Elodie è Elodie e non potremmo chiedere di meglio! Impossibile da ingabbiare in un solo, univoco, stile, la cantante romana si destreggia abilmente tra abiti couture e scelte low cost riuscendo perfettamente nell’epica impresa di rimanere se stessa. Lo vediamo anche in questo Festival di Sanremo: chi non ha pensato, dopo il primo look da bomba sexy dark, che l’avremmo vista sfoggiare abiti sempre più provocatori?

Foto Instagram | blackecwhite_com

E invece no! Eccola arrivare sul palco dell’Ariston con un tubino fasciante di The Attico che gioca con le trasparenze in modo elegante e assolutamente vincente. Avvolta in strati di tulle, Elodie mantiene il fil rouge dei suoi look puntando ancora sul nero ma in versione see-through con drappeggi e spazi vuoti che danno il via libera all’immaginazione, da sempre amica della sensualità.

Foto Instagram | elodiesfamily

La cantante non ha bisogno di ostentare per essere indimenticabile e lo dimostra con un look senza fronzoli, arricchito da scarpe pump con zeppa a piramide trasparente e fascia sulla caviglia. Per il make up Elodie punta su uno smokey eyes dark, mentre i gioielli sono minimal by Tiffany & Co., adagiati su una pelle effetto glow. Unico guizzo, la ciocca lasciata libera di fluttuare fuori dall’acconciatura raccolta. Non serve altro per essere al top.