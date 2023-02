Gli occhi della seconda serata di Sanremo 2023 sono tutti per Levante

Dopo i cambi di look della madrina Chiara Ferragni in Dior, Sanremo 2023 prosegue con una seconda serata un po’ sottotono, almeno per quanto riguarda la moda. La giornalista Francesca Fagnani, co-conduttrice accanto ad Amadeus, ha sfoggiato abiti eleganti ma non ci ha conquistate, mentre gli artisti in gara hanno mostrato segni di debolezza in fatto di look. Ad alzare l’asticella fashion e farla schizzare alle stelle ci ha pensato Levante, che con il suo outfit firmato Etro in total leather abbinato ai lunghissimi capelli decolorati ha decisamente vinto il premio “best look” della serata!

Il body in pelle di Levante è la quota bondage chic di questo Sanremo

Capelli lunghissimi decolorati sulle tonalità dell’arancio caldo, con piega morbida e sopracciglia decolorate: quello di Levante non è certo un beauty look raffinato e, diciamolo, non la valorizza. Ma la sua entrata sul palco dell’Ariston in un body in pelle effetto camicia, con colletto abbottonato e ricami tono su tono, ha letteralmente fugato ogni dubbio: il suo outfit è il migliore della seconda serata a mani basse.

Foto Instagram | Levante

La cantante siciliana, per Sanremo 73, ha scelto di indossare le creazioni di Marco De Vincenzo per Etro, confermando il suo ruolo di musa ispiratrice per il nuovo corso della maison. Avevamo già sbirciato i look sfoggiati al suo arrivo nella città dei fiori, ma ora possiamo dirlo senza timore: il body di Levante è già tendenza outfit primavera! Il contrasto cromatico tra total black e capelli wow è efficace e l’abito sa cosa mettere in mostra e come farlo. Applausi.

Foto Instagram | Levante

Le calze velate evidenziano le gambe lunghissime e la scelta di indossare sandali plateau neri con tacco largo è vincente e molto rock. I bracciali rigidi in oro giallo risaltano sul look e si abbinano alla nuance dei capelli. Che dire? Le nostre aspettative per le prossime serate sono alle stelle!