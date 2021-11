Cecilia Rodriguez, sembra Eva di Diabolik

Gli stivali alti cuissardes sono tra le tendenze calzature più accattivanti di questo autunno-inverno. Sarà per questo che Cecilia Rodriguez ha deciso di sfoggiarne un paio proprio di recente, in occasione di un evento tenutosi a Milano. La sorella di Belen Rodriguez, armata di capelli castani con frangia, minidress con piume (un’altra delle tendenze moda della stagione fredda) e stivali al ginocchio in pelle nera, è una vera icona di stile a cui ispirarsi per un look da sera.

Foto Instagram | @chechurodriguez_real

Cecilia Rodriguez: icona di stile per la sera e per il giorno

La didascalia di un suo post Instagram, in cui posa davanti a un cartellone firmato Barbie, recita: “puoi essere tutto ciò che desideri”… anche un’icona di stile. Non è infatti la prima volta che Cecilia Rodriguez sfoggia accessori, calzature e capi di abbigliamento a cui ispirarsi. Un altro esempio sono i suoi stivali imbottiti in color rame firmati Elena Iachi. Perfetti per andare sulla neve, oppure per sfoggiare un look confortevole a alla moda per le strade cittadine!

Tutte pronte a copiare il look di Cecilia?