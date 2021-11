Cecilia Rodriguez: voliamo sulla neve insieme a lei

L’inverno è arrivato e ciò significa anche neve e montagna. Fortuna che Cecilia Rodriguez ci ha dato un ottimo suggerimento su una delle calzature di tendenza autunno-inverno da sfruttare, proprio come gli stivali da pioggia: gli stivali imbottiti firmati Elena Iachi. Si tratta di un modello confortevole e alla moda, pensato per affrontare il freddo della montagna, ma anche per apparire estremamente alla moda per le strade cittadine.

I moon boot di Cecilia Rodriguez sono super cool

In un post su Instagram, la sorella di Belen Rodriguez, ha indossato degli stivaletti imbottiti in color rame e ha sfoggiato la sua ormai iconica frangia castana. Non è la prima volta che la showgirl ci ispira coi suoi look. Un altro esempio? Gli stivali alti cuissardes indossati assieme al suo minidress con piume, un’altra delle tendenze moda autunno-inverno da seguire!

E se amate la comodità dei moon boot, allora la nuova collezione firmata Chloé non potrà non farvi sentire ispirate!