Cecilia Rodriguez è l’ultima delle celebrity ad aver ceduto al fascino della frangetta, una delle tendenze di questo 2021. Si è mostrata su Instagram col suo bellissimo nuovo taglio: un’ottima ispirazione se vogliamo cambiare il nostro look in vista della primavera.

L’abbiamo sempre vista con capelli lunghi e la fronte scoperta: ha deciso di mettersi nelle mani dei parrucchieri Cotril, brand della sorella Belen, per dare maggior movimento sia al taglio che al colore, sempre però rimanendo nelle sue nuance di castano.

Cechu ha optato per accorciare le lunghezze e scalare la chioma in maniera fluida, in modo da accentuare il mosso naturale dei capelli. Il risultato è voluminoso e molto glamour. La frangetta è a tendina e un po’ spettinata: incornicia il viso senza indurirlo e soprattutto è facilissima da acconciare.

Per quanto riguarda il colore, ha mantenuto il suo bel castano naturale schiarendo leggermente le punte e qualche ciocca, ottenendo un risultato molto naturale che illumina il viso senza creare contrasti che rischiano di indurire i lineamenti.

A chi sta bene la frangetta come Cecilia Rodriguez

Quest’anno c’è un ritorno alle ispirazioni vintage per i capelli, come dimostra anche il taglio shag super di moda. La parola d’ordine è imprecisione: niente tagli e colori netti, capelli perfettamente lisci, frange dritte che coprono tutta la fronte. Il taglio come il colore sono disinvolti e easy, concentrano l’attenzione sul viso grazie a uno stile molto sexy.

La frangetta come quella di Cecilia Rodriguez va bene per tutti i tipi di capelli, anche ricci, proprio per questa sua natura morbida.

Per quanto riguarda la forma del viso, la frangetta sta bene a tutte ma bisogna stare attente alle proporzioni: se avete la frangia non troppo spaziosa e il viso particolarmente tondo, meglio optare per ciuffi laterali lunghi fino al naso.