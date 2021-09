Belén Rodriguez: i 5 segreti del suo make up

Belén Rodriguez compirà 36 anni il prossimo 20 settembre ed è sempre una donna meravigliosa. L’aver dato da poco alla luce la splendida secondogenita Luna Marì, nata dalla relazione con l’hairstylist Antonio Spinalbese, non ha scalfito la prorompente sensualità della showgirl argentina.

Quando pensiamo a Belén la prima cosa che ci viene in mente è sicuramente il suo sguardo penetrante e le labbra carnose che le donano un innato sex appeal. Se Madre Natura ha concepito un capolavoro di bellezza è pur vero che lei sa come valorizzarsi con un trucco ad hoc che le mette in risalto i punti di forza.

Il segreto del make up di Belén? Trucco nude e sguardo penetrante

Per la gioia delle sue followers Belén ha condiviso sui social la sua beauty routine, svelando i segreti del suo make up perfetto con un tutorial in cui mostra i prodotti da lei utilizzati quotidianamente. Da tempo ha abbandonato il trucco pesante sostituendolo con uno più delicato, dalla filosofia nude, tendenza dell’autunno/inverno 2021-2022

Lo avevamo già capito dalla collaborazione con Diego Dalla Palma e il lancio della capsule collection #BelenxDiegoDallaPalma, un kit ispirato alla semplicità: solo 5 prodotti basic per un nude look raffinato e perfetto per tutte le donne che vogliono nascondere le imperfezioni con classe.

La beauty routine di Belén in 5 passi

Vediamo allora come si trucca Belén, step by step, con una piccola precisazione: è importante come prima cosa detergere il viso utilizzando un delicato esfoliante.

Come base applica un primer illuminante in ogni parte del viso e della scollatura.

in ogni parte del viso e della scollatura. È il momento del correttore : color pesca sulle occhiaie e nella parte inferiore delle sopracciglia, più scuro sul contorno delle labbra e nella parte superiore delle sopracciglia. L’effetto sarà contouring senza esserlo davvero!

: color pesca sulle occhiaie e nella parte inferiore delle sopracciglia, più scuro sul contorno delle labbra e nella parte superiore delle sopracciglia. L’effetto sarà contouring senza esserlo davvero! Schiarisce poi le palpebre sfumando con il pennello il correttore e utilizza la cipria (poca) su tutto il viso.

(poca) su tutto il viso. Mentre con il phard sottolinea zigomi e naso e applica un po’ di blush sulle guance utilizzando un rossetto perlato che poi applicherà sulle labbra.

sottolinea zigomi e naso e applica un po’ di sulle guance utilizzando un rossetto perlato che poi applicherà sulle labbra. Gli occhi vengono delineati da uno smokey eyes sui toni del marrone e mascara. Volendo si può abbinare un kajal nella parte inferiore dell’occhio.

Il risultato è un trucco che ammorbidisce il viso rendendolo estremamente femminile e allo stesso tempo rimanendo il più possibile naturale.

I make up per truccarsi come Belén

È vero, tra qualche giorno sarà il compleanno di Belén, ma se anche voi volete farvi un regalo e ispirarvi al suo make up ecco quali sono i prodotti di cui avete non potete fare a meno!