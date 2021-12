It's Britney... style! Copiamo i look ispirati alla cantante

Siamo nell’epoca della Nineties mania e della mania per gli anni ’00. Dalla novella sposa Paris Hilton a Bella Hadid, che non esce di casa se non sfoggia uno dei suoi outfit ispirati agli amati anni ’90, siamo sempre in cerca di ispirazione per i nostri look contemporary-vintage. Quale idea migliore che prendere ispirazione dalla regina di quegli anni Britney Spears allora? La cantante, finalmente libera dalla custodia legale del padre dopo anni di lotta #FreeBritney, ha sfoggiato look indimenticabili nei suoi video musicali e sui red carpet. Ecco il nostro preferito, quello perfetto da copiare!

Britney Spears: hit us baby one more time!

Pensateci un attimo, qual è il look più iconico di Britney Spears negli anni? Quello che abbiamo visto addosso a decine di ragazze e celebrity che si sono lasciate ispirare dal suo stile? Semplice, l’outfit di Britney Spears in Baby One More Time. Doppie trecce sulla testa tenute da pompom di piume, idea acconciatura perfetta per stare al passo coi trend capelli autunno-inverno, cardigan grigio, camicetta bianca e minigonna. L’outfit perfetto: alla moda e confortevole!

Siete pronte a ricrearlo anche voi?