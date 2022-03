Me-Fui nuova collezione SS22: i costumi delle sorelle Rodriguez conquistano l'estate in anticipo

Un brand, quello interamente disegnato dalle sorelle Rodriguez, che vuole offrire un dettagliato scorcio su quella che è la loro amata terra d’origine, raccontata alla perfezione da nuance specifiche, peculiari, delineata da un carattere netto e definito. Carattere grazie al quale il marchio di beachwear ha saputo conquistarsi uno spazio nel mercato italiano ormai da anni, conquistando il cuore di tutte, con un successo strepitoso, grazie a bikini coloratissimi.

Me Fui, dallo spagnolo “me ne sono andata”, suggerisce l’idea di una meritata fuga verso la leggerezza, offrendo la giusta mise per affrontare questo prezioso momento con stile. Fuga che, diciamocelo, non vediamo l’ora di concederci: è proprio a quest’ultima che immaginiamo osservando la nuova collezione pensata per l’estate 2022, tratteggiata dalle stampe di tendenza e dai colori vivi che ci piacciono. Vediamo dunque ora insieme alcuni dei più bei modelli della linea SS22!

“Accattivanti e chic allo stesso tempo per celebrare l’unicità del corpo femminile“, è così che è si definiscono le collezioni moda mare di Me-Fui. Interamente disegnate dalle bellissime Belen e Cecilia Rodriguez, l’intento è quello di proporre modelli che possano valorizzare la miriade delle diverse tipologie di fisico caratteristiche di ogni donna, facilitando loro il compito di scegliere il costume giusto in base alle proprie forme.

Leitmotiv della collezione per l’estate 2022 sono sicuramente le stampe dal sapore etnico e le tonalità accese, le quali mischiano il richiamo alla Terra del Fuco, l’ Argentina, alle più attuali tendenze colori che stanno dominando la moda degli ultimi mesi in un connubio esplosivo. Eccone una selezione!

Bikini reggiseno e slip Americano Silver Lake multicolor

Foto Mefui

Iniziamo con uno dei modelli più colorati della collezione: la linea, ripresa poi in diverse varianti come vedremo, è quella Silver Lake, con brasiliana sgambata dal taglio a V e reggiseno a balconcino. Quest’ultimo costituisce un modello molto amato anche per l’intimo donna, in grado di dare il giusto sostegno al seno grazie alla presenza del ferretto.

Bikini reggiseno e slip Americano Silver Lake in color-block

Foto Mefui

Mai vista la tendenza Color-Block su di un costume? Eccola: Me-Fui si accosta ad uno dei trend al momento più popolare proponendo una variante della linea Silver Lake ancor più colorata della precedente, contraddistinta da tonalità in forte contrasto tra loro. Sempre combo reggiseno a balconcino e brasiliana a V.

Bikini fascia cuore e slip americano South Central arancione

Foto Mefui

Linea South Central per questo costume due pezzi con top regolabile dallo scollo a cuore e slip, che spicca per il vivido arancione di tendenza della stampa fortemente geometrica.

Bikini fascia monospalla e slip brasiliano Santa Monica

Foto Mefui

Ecco il tocco animalier anch’esso coerente al panorama tendenze del periodo, maculato o in stampa zebrata poco importa: il particolare top a fascia monospalla e la brasiliana a V sono infatti dominati dalla stampa leopardata dai colori della terra, per un look wild molto apprezzato.

Bikini fascia e slip a vita alta retrò Silver Lake

Foto Mefui

Anima retrò per questo costume due pezzi con reggiseno strutturato color giallo limone e slip a vita alta, caratterizzato da stampa geometrica verde acqua.

Bikini fascia cuore e slip Hollywood viola acceso

Foto Mefui

Veniamo alla linea Hollywood, di cui solo il nome dice tanto: ecco il modello con fascia a cuore e nodo sul decolleté abbinata allo slip a vita alta, il tutto in un meraviglioso punto di viola satin, accesissimo e super on trend.

Bikini fascia e slip americano South Central cipria e blu

Foto Mefui

Ancora linea South Central per questo bikini blu e cipria dettagliato dalla stampa dal forte gusto etnico, con l’aggiunta di pietre e perline ad impreziosire i lunghi lacci.

Monokini South Central blu con cintura

Foto Mefui

Stesso concetto, ma questa volta applicato ad uno splendido modello Monokini nei toni del blu profondo: questa volta il dettaglio di pietre e perline lo ritroviamo sulla cintura, pensata per valorizzare il punto vita con un certo stile.

Possiamo ben capire perché i costumi interi padroneggeranno la moda dell’estate, alla vista di modelli tanto particolareggiati da poter tranquillamente reggere il confronto con vari top da sera, come precedentemente affermato anche dalla nuova collezione costumi Zara.

Monokini Silver Lake multicolor

Foto Mefui

Monokini anche per la linea Silver Lake, il quale riprende per filo e per segno il primo modello satin che abbiamo visto, contrassegnato dalla fantasia multicolor che alterna onde, puntini e righe verticali unendo strategicamente alcuni dei colori moda primavera-estate 2022.

Monokini Hollywood in rosa cipria

Foto Mefui

Raffinatissimo questo Monokini in un delicato color rosa cipria, con scollo dritto e spalline sottili, sapientemente drappeggiato. Il punto vita è, ancora una volta, delineato da una lunga cintura in stoffa morbida.

Bikini Triangolo Crochet e slip laccetti regolabile Santa Monica

Foto Mefui

Veniamo ora alla linea Santa Monica: sarebbe un bikini basic, se solo non fosse per il triangolo in splendido tessuto crochet color verde acqua e cammello, abbinato allo slip regolabile che vede nella stampa etnica il suo tratto distintivo.

Bikini con Top Crochet e slip Brasiliano regolabile Silver Lake

Foto Mefui

Ecco un’ulteriore versione crochet su modello top a fascia, questa volta in un color viola scuro subito ravvivato dalla brasiliana variopinta.

Bikini Top e slip americano South Central in fantasia vichy multicolor

Foto Mefui

E, quando il colore non basta, ecco una versione ancor più variegata della linea South Central: in tessuto vichy goffrato verde acqua e arancio, bordato con elastici ondulati color giallo, il modello è costituito da un comodo reggiseno a fascia con spalline e brasiliana a V.

Foto Mefui

Tutti questi costumi e nessun suggerimento beachwear? Ovviamente no: il fornitissimo store online di Me-Fui offre una vasta sezione “fuori acqua”, costellata di copricostumi tra i più vari, comprensiva di bellissimi vestiti lunghi estivi con cui recarsi al mare oppure da sfoggiare per una serata di guadagnata vacanza.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna per la scelta!