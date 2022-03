La primavera è arrivata, scegliamo l'intimo perfetto

Siamo pronte a spogliarci e scrollarci di dosso i mille strati che abbiamo indossato in inverno per rinascere e trasformarci in splendidi fiori, ma per farlo abbiamo bisogno di sentirci veramente in sintonia con noi stesse, come il dopamine dressing insegna.

Il segreto è indossare un intimo che ci faccia sentire al top, comodo e sensuale al punto giusto e allora ecco quale scegliere per una primavera strepitosa!

Oysho, Intimissimi, Tezenis…li vogliamo tutti!

La nuova Collezione Tulle di Oysho è una carezza dolce che ci accompagnerà per tutta la bella stagione e si abbina alla perfezione con tutti i nostri capi preferiti. I modelli sono delicati sulla pelle e adatti a tutte le taglie: divertiamoci a indossarli sotto abiti crochet o a colorare di nascosto un abbigliamento gotico!

Foto Oysho

Se cerchiamo qualcosa di estremamente comfy ma anche super cool, affidiamoci a Intimissimi che con il reggiseno push up Fabiola ci soddisferà alla grande. Dal tocco soffice grazie all’assenza di ferretto è realizzato in morbido pizzo elasticizzato bicolor e combina la fantasia floreale alla fantasia geometrica per uno stile romantico e femminile.

Foto Intimissimi

Girls di tutto il mondo unitevi con l’underwear più glamour della stagione, quello di Tezenis! Frizzante, giovanile e fatto per essere mostrato con vestiti see-through, il completo intimo giallo canarino con inserti in pizzo è semplicemente il top.

Foto Tezenis

Come potremmo resistere a questi modelli che sprizzano primavera da ogni ricamo? Siamo sicure che sceglierne uno è impossibile e allora compriamoli tutti senza indugi!