3 regole per struccarsi correttamente per non danneggiare la pelle

Struccarsi è importantissimo, ma sei sicura di farlo nel modo giusto? Ecco le regole per farlo in maniera corretta!

Una delle regole fondamentali della skincare è quella di rimuovere il make up prima di andare a dormire. Se la sera non hai voglia di struccarti e spesso ti capita di andare a dormire con il make up sul viso, sappi che stai commettendo un grandissimo errore.

A lungo andare potresti danneggiare la tua pelle, di conseguenza i prodotti utilizzare per la tua skincare mattutina potrebbero non garantire gli effetti desiderati.

Se, invece, strucchi quotidianamente il viso e segui una skincare adatta alla tipologia della tua pelle e alla tua età, stai sicuramente aiutando la tua pelle a rimanere sana, giovane e in salute. Ciò, però, potrebbe non bastare… porta attenzione a come ti strucchi, altrimenti rischi comunque di danneggiare la cute!

Come struccare il viso, i prodotti da utilizzare

Basta davvero poco per rimuovere il make up dal viso, ad oggi esistono tantissimi prodotti in grado di rimuovere anche il trucco waterproof e più resistente in assoluto.

La prima cosa da fare è utilizzare i giusti prodotti. Se hai difficoltà a rimuovere il make up con un determinato struccante, molto probabilmente devi rimediarne quanto prima uno più adatto a quel tipo di maquillage.

Un trucco occhi waterproof ad esempio potrebbe sciogliersi meglio con l’aiuto di un prodotto bifasico, composto quindi da una fase oleosa e una acquosa, motivo per cui va shakerato prima di essere utilizzato.

Quindi, prima di tutto è fondamentale struccare gli occhi, versa il prodotto su un disco struccante lavabile e posizionalo sull’occhio per circa 10 secondi. Non sfregare assolutamente, altrimenti rischi di irritare il contorno occhi.

Effettua quindi movimenti circolari delicati così da far sciogliere completamente il make up, dopodiché rimuovilo con una leggera passata di dischetto.

Procedi con gli stessi movimenti su tutto il viso anche se non hai make up da rimuovere, ad esempio per un make up leggero potresti utilizzare l’acqua micellare che con una sola passata rimuove il tutto.

Dopo aver rimosso il make up con movimenti molto delicati, dovrai detergere per bene il viso. Utilizza un detergente delicato e massaggia nuovamente il prodotto su tutto il viso con delicatezza. Dopo circa 20 secondi risciacqua con acqua tiepida e asciuga il viso tamponando con un asciugamano. Procedi quindi con il resto della skincare serale!

Se la pelle si arrossa ogni volta che strucchi il viso, probabilmente i dischetti che usi sono troppo aggressivi, i prodotti non sono adatti per una pelle delicata e sensibile, o semplicemente utilizzi troppa forza quando passi il dischetto sul viso e sugli occhi!