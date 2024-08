I nuovi jeans per l’autunno 2024 hanno conquistato tutte, pure Michelle Hunziker: non puoi perderteli

Quali saranno i trend che domineranno le passerelle nel mese di autunno? Per quanto nulla sia ancora stabilito, Vogue e qualche vip hanno emesso sentenza. Osservando ad esempio le varie piattaforme social, si evince chiaramente come molte star nazionali ed internazionali stiano rinnovando il guardaroba in occasione dell’arrivo dei mesi freddi.

Qualcuno ha iniziato a sfoggiare il pantalone lungo, qualcun altro – magari in vacanza in montagna – mostra dei capi più pesanti, accessibili in riproduzione economica ai followers meno abbienti. Tra questi figura anche il nome dell’intramontabile conduttrice di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker. La modella di origini svizzere non è mai riuscita a rinunciare in particolare ad un capo di abbigliamento. Un elemento che non dovrebbe mai mancare nel nostro guardaroba, in quanto considerato un must have dei vestiti basic.

Michelle Hunziker anticipa il trend autunno/inverno

Ha subìto delle evoluzioni, si è arricchito, è diventato più sofisticato. Rimane tuttavia un imprescindibile evergreen, un capo che rientra perfettamente nel guardaroba di qualsiasi individuo, qualsiasi sia il sesso di appartenenza. Parliamo nientedimeno che del jeans. Un capo che inizialmente veniva considerato un abbigliamento da lavoro, studiato appositamente per gli operai, ma che con la sua comodità e stile ha conquistato i più grandi stilisti internazionali. Ormai si porta in qualsiasi occasione, più o meno informale, tanto che neppure le star riescono a farne a meno.

Negli anni Settanta il jeans è divenuto il capo simbolo della ribellione. Chiunque lo portasse manifestava chiaramente un rifiuto dello stile di vita borghese, così come dei valori retrogradi ad esso associati. Non a caso divenne un must have dello stile hippie, un gruppo di anticonformisti che fecero dell’interiorità e della profondità della vita il mantra della loro esistenza. Oggi lo indossano i benestanti, il ceto medio e medio/basso, viene indossato nei locali e nelle occasioni importanti. Sono davvero pochi coloro che possono affermare di non possederne un paio.

Ebbene, Michelle Huziker in particolare ha anticipato i trend autunno/inverno 2024-25. Il modello più apprezzato dalle giovani e dai giovani d’oggi è il wide leg. Uno stile street e casual che può diventare ben presto elegante se accompagnato ad un tacco ed una camicia fantasia. Questo modello, il quale ha letteralmente spopolato durante la scorsa stagione fredda, tornerà a dominare i prossimi mesi. Alcuni stilisti hanno aggiunto dei dettagli per rendere il capo più particolare – dalle tasche, ai ricami, fino ad arrivare alla cintura denim applicata sulla vita – rimane tuttavia un must have al quale neppure la star di Striscia la Notizia riesce a rinunciare.