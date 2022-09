Biglietti di Natale per bambini: idee semplici e originali

Le feste natalizie rappresentano anche il momento perfetto per tirare fuori la propria creatività, e quale occasione migliore per fare lavoretti di Natale con i bambini? I biglietti di Natale, se fatti con la propria fantasia e con le proprie manine, renderanno l’atmosfera ancora più magica e, soprattutto, doneranno ai bambini tanto divertimento. Preparate l’occorrente: cartoncini, colori, adesivi e colla, e prendete ispirazione dalle idee che abbiamo raccolto per voi!

I biglietti di Natale per bambini: simboli natalizi

Foto Shutterstock | Nadya Buyanowa

Uno dei bigliettini di Natale più semplici da realizzare, ma anche molto originale, è a forma di Babbo Natale. Se non siete portate per il disegno, stampate una figura in bianco e nero di Babbo Natale (su internet se ne trovano a volontà) e ritagliate la sagoma, eliminando i bordi bianchi. Abbiamo quindi, di fronte, il volto di Babbo Natale da colorare: con tempere e matite lasciate il bambino colorare come meglio desidera e non appena avrà terminato, incollate insieme a lui del cotone per realizzare la barba! Girate il foglio e scrivete i vostri auguri di Natale.

In alternativa potreste creare assieme ai vostri bambini più grandicelli, quelli che vanno alla scuola primaria per intenderci, dei simpaticissimi origami, oppure biglietti di Natale fai da te pop up, a forma di Babbo Natale da utilizzare come biglietto di auguri.

Un’altra idea molto carina, è realizzare un albero di Natale con l’aiuto dei cartoncini verdi: prendetene uno, ritagliate delle strisce e piegatele in due; incollatele su un foglio rosso partendo dal basso, seguendo la forma di un albero di Natale. Su alcune di queste strisce, preferibilmente quelle centrali, potrete scrivere gli auguri.

Di biglietti di Natale da colorare ce ne sono a volontà, quindi scegliete il simbolo natalizio che più piace ai vostri figli o nipoti, e lasciatelo decorare e colorare come desidera! Per dare quel tocco in più al bigliettino, potreste incollare sopra degli adesivi, nastri o della stoffa.

I biglietti di Natale per bambini originali

Foto Shutterstock | Yevgen Kravchenko

Una meravigliosa alternativa è realizzare delle cornici natalizie su un semplice foglio bianco. Con l’aiuto di glitter, strass e tempere, lasciate che il bambino si diverta a colorare il contorno del foglio che ha di fronte. Al centro del foglio potreste scrivere una bellissima frase che richiama il periodo natalizio o una tra le filastrocche di Natale più belle.

Rimediate delle palline di polistirolo e permettete al bambino di tirare fuori tutta la sua fantasia: lasciatelo colorare le palline a tema natalizio per poi incollarle su un cartoncino. Un’altra idea molto originale e semplice allo stesso tempo è scrivere su un foglio rosso o della tonalità che preferite, la scritta “Merry Christmas” andando a formare un albero di Natale!

Sempre per un’alternativa originale, potreste provare a realizzare delle forme natalizie con la pasta modellabile per poi andare ad attaccare la forma ottenuta su un cartoncino.