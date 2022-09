Come fare la pasta di sale: la ricetta con tutti i passaggi

La pasta di sale è facilissima da preparare e il costo è davvero bassissimo e può essere valida alternativa ad das o alla creta che certamente sono più costosi, vediamo insieme come fare questa pasta e come utilizzarla sia per fare oggettini per noi che per far giocare i bambini.

La pasta di sale richiede tre ingredienti fondamentali, acqua, farina e sale noi però aggiungeremo altre sostanze che serviranno a proteggere e a rendere meno fragili i nostri lavori una volta cotti.

La pasta di sale ha molti pregi ma anche molti difetti. Il più grave è che soffre molto l’umidità quindi bisogna stare attenti a come si fa cuocere e soprattutto a dove si mette la creazione finita.

Una volta seguita la ricetta non vi resterà che iniziare a scatenare la creatività creando rose in pasta di sale, oppure facendo divertire i piccoli a creare lavoretti in pasta di sale.

Gli ingredienti e l’occorrente per fare la pasta di sale

Foto di Shutterstock | Maria Arts

Se non sapete come fare la pasta di sale, non preoccupatevi, partiamo dagli ingredienti per poterla realizzare tranquillamente a casa e vediamo anche gli utensili da utilizzare.

Potreste anche farvi aiutare dai piccoli di casa nella preparazione, si divertiranno sicuramente a collaborare!

1 tazza di farina

1 tazza di sale fino (polverizzato)

1 tazzina di acqua

1 cucchiaino di olio di semi o di vasellina

1 cucchiaino di colla da tappezziere in polvere o colla vinilica

flating spray

Ed ora che avete tutti gli ingredienti non vi resterà che mettervi all’opera con le mani in pasta…di sale!

Come Preparare la pasta di Sale: il procedimento step by step

Foto di Shutterstock | Ilina Yuliia

Come potete vedere la quantità di sale e di farina è la stessa quindi anche se volete farne dosi superiori o molto inferiori l’unica cosa da non dimenticare è questa.



Una cosa importante da tenere a mente è che più il sale è fino più la pasta sarà liscia e quindi bella da vedere dopo.

Vi consigliamo di usare un frullatore o un vecchio macina caffè per rendere il sale quanto più simile allo zucchero a velo.

Fate attenzione però perché il sale tende a far arrugginire le lame quindi usatene uno vecchio oppure lavate immediatamente le lame dopo aver tritato il sale.

Passiamo ora a miscelare gli ingredienti per creare la pasta di sale per i nostri lavoretti.



In una ciotola mettete la farina e il sale e mescolate con un cucchiaio di legno.

Gradualmente aggiungete l’acqua, la dose che vi abbiamo indicato è una tazzina ma a seconda della farina che utilizzate potrebbe servirne un po’ di più.

Lavorate fino ad avere un composto morbido, aggiungete l’olio di semi e la colla vinilica serviranno a rendere la pasta più morbida ma anche più resistente.

Mettete l’impasto su una spianatoia e lavoratelo per un po’. A questo punto potete procedere in due modi o colorate la pasta a crudo mischiando un po’ di colore all’impasto oppure fate il vostro lavoro, lo cuocete e lo colorate dopo.



Per colorare la pasta di sale da cruda, vi consiglio di usare i colori a tempera o quelli acrilici, impastate insieme fino a che il colore si distribuisca uniformemente.

Ripetete l’operazione per tutti i colori che volete creare. Attenzione però, i colori tenderanno a scurirsi, fate una prova così saprete come regolarvi.

Il passaggio finale per un perfetto risultato: la cottura e l’asciugatura

Foto di Shutterstock | Maria Arts

Passiamo ora allo step finale: l’asciugatura della pasta di sale.

Quando i vostri lavoretti in pasta di sale saranno pronti metteteli in forno a circa 50/60°C e controllate la cottura con uno stuzzicadenti.

Se realizzerete dei lavori particolarmente complessi i nostri consigli per creare oggetti perfetti sono di usare stecchini di legno o parti in metallo così non rischierete di vederli crollare.



Infine se volete colorare gli oggetti con pasta in sale a cottura ultimata, potete usare gli acquerelli che sono certamente i più adatti in questo caso.

La pasta di sale avanzata potete avvolgerla nella pellicola trasparente e metterla in frigorifero.

Quando i lavori saranno perfettamente asciutti completateli con il flating o qualsiasi altro prodotto protettivo. Se fate oggetti da appendere mettete i supporti a crudo e fateli cuocere in forno così si avrà un tutt’uno con la pasta.



Mantenete i lavori in posti poco umidi e non metteteli mai nel cellophane se non volete ritrovarli ammuffiti!

Sono davvero migliaia i lavori che potrete realizzare con la pasta di sale, che ne dite per esempio di un creare un porta candele interamente in pasta di sale o delle fantastiche collane e braccialetti?!

Sbrizzarritevi con la fantasia è fateci sapere com’è andata con questa specialissima pasta da modellare.