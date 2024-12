Lanterne di Natale fai da te: le idee più belle e originali

Creare delle lanterne di Natale è un’ottima idea per decorare la casa in vista delle festività natalizie. Addobbi e decorazioni non devono mancare, ecco come realizzare delle lanterne di Natale fai da te!

Le lanterne di Natale fai da te sono un’ottima idea per decorare la casa con stile e personalità, portando negli interni domestici tutta la magia e l’incanto di questo periodo dell’anno.

Nel periodo che precede il Natale ci si affretta per abbellire la propria casa, trovando addobbi e decorazioni originali e sorprendenti.

Le lanterne natalizie fai da te sono facili da realizzare e potranno essere utilizzate come decorazione per le finestre, per la tavola o anche per gli esterni: è possibile, infatti, ricorrere a lanterne da esterno per un Natale in giardino di vario genere, ad esempio lanterne natalizie con vasetti o barattoli di vetro, lanterne natalizie in feltro, lanterne natalizie di carta, lanterne rosse e simili. Siete curiose di scoprire di più in merito? Ecco alcune idee interessanti sulle lanterne fai da te e utili consigli da cui prendere spunto per delle lanterne e delle decorazioni natalizie davvero uniche.

Lanterne natalizie fai da te: idee originali

Di seguito troverai alcune idee per realizzare delle lanterne natalizie fai da te anche con oggetti di riciclo!

Con i vasetti di vetro

Uno dei metodi più semplici e veloci per realizzare le lanterne fai da te è quello di recuperare più barattoli di vetro possibile e trasformarli, appunto, in piccole lanterne con vasetti di vetro.

Come addobbare delle lanterne? Queste potrete personalizzarle con elementi naturali come rami di pino, bacche rosse e bastoncini di cannella per degli addobbi natalizi fai da te in stile country.

Un’idea carina, da realizzare anche con l’aiuto dei bambini, è quella di personalizzare le lanterne natalizie con barattoli di vetro con delle immagini della Natività.

Con la carta

Come creare delle lanterne di carta? Le lanterne di Natale di carta rappresentano la soluzione più economica per decorare il Natale. Il risultato finale è davvero sorprendente!

Per creare delle lanterne natalizie di carta, vi basterà acquistare dei sacchetti di carta, da decorare eventualmente con gli stencil e in cui inserire un lumino: sistematele sul davanzale delle finestre o lungo il vialetto di casa e il gioco è fatto. Non perdere le altre idee di lavoretti creativi natalizi fai da te!

Con i bicchieri

Altre idee per Natale? Le lanterne con bicchieri sono facilmente realizzabili e saranno perfette anche per decorare la tavola natalizia: potrete, infatti, riutilizzarle come segnaposto o semplicemente come portacandele.

Se amate i suggestivi paesaggi natalizi da cartolina, decorate i bicchieri con la carta di riso: vi basterà recuperare della colla vinilica, la carta da découpage con motivo natalizio e della neve in polvere da attaccare sui bordi, per un effetto finale ancor più sorprendente.

Con le bottiglie

Come creare degli addobbi natalizi fai da te per esterni?Tornando a parlare di vetro o di plastica, potreste riutilizzare le bottiglie come lanterne natalizie fai da te: le lanterne con bottiglie trasparenti sono eleganti e stanno bene dappertutto; mentre, quelle colorate porteranno in casa tutta la magia e la suggestione delle festività.

Farle è davvero un gioco da ragazzi: vi basterà inserire al loro interno una candelina e appoggiarle dove preferite.

Per un’atmosfera magica provate a arredare il giardino con le lanterne, delle semplici bottiglie di vetro diventeranno splendidi addobbi natalizi per giardino.

In feltro

Potreste, poi, creare delle lanterne in feltro: questo è, infatti, un materiale particolarmente adatto per la creazione di oggetti di vario tipo e, dunque, anche di lanterne natalizie fai da te.

I colori disponibili sono, ovviamente, molti e anche gli spessori di questo materiale cambiano. Per creare delle lanterne natalizie in feltro, vi basterà semplicemente ritagliare il feltro che potrete, poi, cucire o incollare, dopo aver progettato la sua forma esatta. Naturalmente, non dimenticate di aggiungere delle decorazioni per le lanterne, come nastri, fiocchi e oggetti vari, senza dimenticare di riporre al loro interno delle lucine a LED per un effetto luminoso davvero unico.

Rosse natalizie

Il rosso è il colore del Natale per eccellenza. Come creare delle lanterne rosse, quindi? Potreste ricorrere al riciclo creativo di vecchie lanterne, a cui poter dare nuova vita: grazie al riciclo, infatti, non c’è nulla da gettare via e tutto può essere trattato così da tornare come nuovo, magari per creare delle decorazioni natalizie esterne.

Prendete una vecchia lanterna e dipingetela, semplicemente, in rosso, aspettando che questa si asciughi prima di iniziare ad utilizzarla: si tratta, forse, del metodo più semplice tra quelli indicati, oltre ad essere adatto ad un Natale in giardino.

Immaginate di rendere il vostro giardino natalizio con delle lanterne rosse, che possano contrastare il bianco della neve: le lanterne rappresentano dei bellissimi addobbi di Natale per esterno.

In stile shabby chic

Perché non realizzare una lanterna shabby chic? Le lanterne shabby chic sono tra quei complementi di arredo e decorazioni di Natale, in grado di lasciare tutti di stucco.

Le lanterne creano un’atmosfera avvolgente e calda ed è possibile renderle ancora più particolari con delle piccole modifiche personalizzate. Realizzare, inoltre, dei lavoretti di Natale con le proprie mani rende il tutto ancora più soddisfacente.

Recatevi presso dei negozi dell’usato e comprate, a pochi euro, delle lanterne argentate o total white, oppure in altri colori da dipingere successivamente. Per creare delle lanterne natalizie fai da te, potreste realizzarne con il pizzo. Come?

Procuratevi del fil di ferro;

Lavate dei barattoli o dei bicchieri di vetro;

Prendete del pizzo bianco da misurare sul barattolo e ritagliate ciò che serve, lasciando della stoffa in più per l’arriccio;

Riponete delle piccole candele profumate all’interno;

Usate dello spago come decoro di natale fai da te.

Il vostro Natale fai da te sarà servito su un piatto d’argento.