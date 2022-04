Illuminanti corpo: come far splendere la pelle in vista dell'estate

Desideri una pelle setosa, ad effetto baciata-dal-sole? Allora gli illuminanti per il corpo fanno al caso tuo! Sì, perché proprio loro hanno lo strabiliante merito di saper rendere la pelle incredibilmente glow e vellutata, sfacciatamente luminosa.

Con l’arrivo poi -si spera imminente- della calda stagione, tra i prodotti corpo, l’illuminante è quello più adatto a valorizzare l’abbronzatura ed a perfezionarne la texture della pelle. Ovviamente, sono tante le possibilità di scelta tra cui potersi destreggiare: si spazia dalla crema corpo con i glitter all’olio illuminante per le gambe, senza trascurare prodotti dalla formulazione spray, pratici e veloci da usare. Insomma, anche questo fa parte del prepararsi alla prova costume!

Ma niente paura, ci siamo qui noi a guidarti nella scelta! Ecco quindi la lista dei migliori illuminanti corpo a cui affidare lo scintillio della propria pelle.

Freshly Cosmetics: Glow Edition Body Oil, la luce fatta olio

Freshly Cosmetics promette un colorito dorato e luminoso tutto l’anno: il suo Glow Body OIl risulta perfetto per brillare mentre nutre, al contempo, nel profondo la pelle, aumentandone l’elasticità e migliorando l’aspetto delle smagliature. Il prodotto gode di un’azione antiossidante e rassodante grazie ai benefici della sua formulazione 100% naturale, si assorbe rapidamente e, ciliegina sulla torta, si adatta ad ogni tipo e tono di pelle.

A proposito di rassodare, hai già consultato la selezione dei nostri prodotti corpo del mese di Aprile?

NUXE, Huile Prodigieuse Or: l’olio secco multifunzione con glitter pensato per il corpo (ma anche viso e capelli)

L’infinita linea di Nuxe Huile Prodigieuse prevede anche lui: l’olio secco scintillante multi-funzione. utile per illuminare la pelle di tutto il corpo così come si dimostra sfruttabile a mo’ di olio per capelli, ad effetto Liquid Hair istantaneo. Esso rigenera e nutre profondamente l’epidermide per una nuova setosità, avvolgendola con la sua inebriante profumazione legnosa e floreale.

FENTY BEAUTY: illuminante corpo crema-gel Body Lava

FENTY BEAUTY ha recentemente formulato il perfetto illuminante per il corpo a base crema-gel, per una pelle luminosa e morbida al tatto: il risultato voluto era proprio poter irradiare la pelle con un finish brillante, proprio come fa l’illuminante viso nell’area zigomatica. Le caratteristiche microperle, miscelate con la giusta quantità di colore in grado di valorizzare tutte le tonalità della pelle, diffondono la luce.