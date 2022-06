Juicy Lips Trend: cos’è e quali sono i rossetti da avere questa estate

Le labbra scintillanti dello scorso inverno già la dicevano lunga, ma ora è davvero ufficiale: le tendenze labbra 2022 vedono una momentanea disparizione della finitura matte, vecchio grande amore di ognuna di noi, il quale cede lo scettro a rossetti sheer, cremosi, lucenti. Si gioca per estremi, l’effetto specchio è tanto accentuato da sembrare liquido, quasi succoso.

Ed è da ciò che prende il nome l’ultimo trend: le Juicy Lips hanno un piglio tutto peperino, portano con sé il brio anni ‘90 delle labbra sorbetto ed il carattere di una vera protagonista. Piene, glowy e glossate rubano quasi la scena al trucco occhi, da sfoggiare nei toni del nude mattone oppure nella loro alternativa, ben più estiva, delle nuances fruttate del rosso fragola, dell’arancio, del fucsia e del rosa intenso.

Ma, se puoi vantare nella tua beauty collection un gran numero di rossetti opachi e nessuno di questi, niente panico: sarà sufficiente un solo gloss o, ancor meglio, un olio labbra da applicare tramite apposito pennellino al di sopra di essi, et voilà, il gioco è fatto. Vediamo ora alcune valide alternative che possano non solo soddisfare la tendenza, ma darne sfoggio al meglio!

Essence: Cranberry olio labbra

Dalla texture leggera e simile ad un gel, questo Lip Oil di Essence fornisce una profonda idratazione grazie alla presenza, nella formulazione, di olio di mirtillo rosso e vitamina E. Il finish risulta luminoso, regalando labbra morbide e nutrite: anche questa volta la formula reagisce al pH individuale, enfatizzandone il colore.

Essence: rossetti Hydra matte

Si sa, d’estate ogni beauty addicted mira a prodotti Waterproof, dalla resa performante e duratura. Difficile, però, trovare tali caratteristiche in accordo ai look effetto juicy di tendenza: gli hydra matte di Essence promettono una lunga tenuta, ma anche idratazione. Arricchiti con squalano, acido ialuronico, olio di girasole e burro di karitè, godono di proprietà nutrienti per un finish cremoso e semi-opaco allo stesso tempo.

KIKO: Festival Glow Precious Lip Gloss

Qualora si necessitasse di un nutrimento extra, questo lucidalabbra della collezione Festival Glow di Kiko è l’ideale: infuso con scaglie dorate riflettenti, conferisce alle labbra preziosa luminosità mentre le idrata a fondo sfruttando i benefici degli estratti di fiordaliso e lavanda. L’effetto glossy è intenso, mentre la texture confortevole si fonde perfettamente alle labbra.

KIKO: Hydra Shiny Jelly Stylo

E, per chiudere in bellezza, ecco un’altra alternativa targata KIKO: questi celebri rossetti glossati ad effetto bagnato godono di un’innovativa texture– gel, la quale scivola sulle labbra con un’ottima aderenza. La coprenza è medio-bassa, ma il risultato ultra brillante.