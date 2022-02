Solo un aggettivo per gli ultimi look di Jennifer Lopez: ATOMICI

Jennifer Lopez riesce sempre a lasciarci senza fiato. Che sia per l’amore rinato e da film (letteralmente, vista l’uscita di Merry Me a San Valentino) con Ben Affleck, per la sua voce meravigliosa o per i look stratosferici che la rendono una delle 50enni più sensuali del pianeta.

Stavolta si è superata: in un servizio per il New York Times ha sfoggiato due outfit antitetici e perfetti.

Quale look preferite, Barbie Lopez o Posh JLo?

Per il servizio fotografico, più che un abito, JLo ha scelto una composizione con gonna-perizoma in tre pezzi firmato Grace Ling che avvolge una forma fisica che fa invidia a tutte noi.

Pezzo forte è sicuramente la gonna che sembra tenersi su da sola: solo tre laccetti sottilissimi – di cui uno intorno al collo – sostengono il drappeggio morbido. Una placca metallica posteriore ricorda non troppo velatamente un perizoma e il dettaglio è ripreso dal top a maniche lunghe in similpelle, anch’esso con chiusura metallica.

Risvolto della medaglia il secondo dei due look, un Barbie style super pink che dopo averci fatto vedere la vena sensuale, ci mostra quella romantica. Un completo gonna a campana in stile anni ’60, lunghissima e con spacco laterale, e top a fascia abbinato. La vera chicca? Il maxi piumino trapuntato! Tutto rigorosamente rosa, ovvio.