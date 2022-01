Se c’è una festa che ci piace, quella è San Valentino. Soprattutto quando SHEIN ci delizia con la sua nuova capsule collection tutta cuori rosa e rossi e colori moda pastello! I nuovi capi della collezione SHEIN San Valentino puntano tutto su comfort e stile giovanile, per piacere sia ai giovanissimi che alle più grandi in vena di tornare di qualche anno indietro nel tempo. Dai completi intimi ai calzini, dalle felpe ai cardigan oversize, dai twin set coordinati che strizzano l’occhio agli anni ’90 alle decorazioni per la casa, scopriamo la collezione SHEIN San Valentino 2022!

Foto SHEIN

Foto SHEIN

Collezione SHEIN San Valentino: un bombardamento di cuoricini

Il completino intimo super naive è l’ideale da abbinare ai calzini neri con cuori rosa.

Foto SHEIN

Foto SHEIN

Mentre le maxi felpe ultra confortevoli in rosa baby sono l’abbinamento perfetto da fare con le scarpe che fanno impazzire la Generazione Z: gli stivaletti platform.

Foto SHEIN

Cosa dire di un crop top in rete fucsia? Per un abbinamento ideale con un blazer fucsia ultra cool. In più i capi trasparenti sono tra le tendenze moda dell’anno.

Foto SHEIN

E se farci belle non ci bastasse, SHEIN pensa anche alla casa: coi suoi cuscini – fiocchi in rosa dal gusto bon ton.

Foto SHEIN

Festeggiare San Valentino 2022 all’insegna della moda è un sogno che si avvera, con la nuova capsule collection firmata SHEIN.