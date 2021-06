Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo 17 anni

Era il 2002 quando Jennifer Lopez e Ben Affleck formavano una delle coppie d’oro dello star system americano, così tanto paparazzata da addirittura prendere in giro i fotografi nel videoclip (iconico) della canzone di lei Jenny from the block.

Dopo la rottura del 2004 a un passo dall’altare, i due hanno avuto altre storie, si sono sposati, hanno avuto figli e hanno divorziato (lei da Marc Anthony ha avuto i gemelli Emme e Max, lui da Jennifer Garner ha avuto Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel Garner): ora, entrambi single, il gossip li voleva finalmente di nuovo insieme dopo ben 17 anni. Ed è stato confermato.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT — Page Six (@PageSix) June 14, 2021

Dopo mesi di rumors insistenti, i due sono stati pizzicati da Page Six intenti a baciarsi e abbracciarsi durante una cena all’aperto. Non in un’occasione qualsiasi tra l’altro, bensì durante una reunion di famiglia per celebrare il cinquantesimo compleanno della sorella di lei, Lynda. I festeggiamenti presso un ristorante di Malibu includevano anche i figli di Jlo, che hanno chiacchierato con Affleck durante la serata. La conferma che si tratta di una cosa seria.

Nonostante il matrimonio annullato a suo tempo, Jennifer Lopez e Ben Affleck, a quanto pare, sono rimasti sempre in buoni rapporti e ora hanno deciso di riprovarci anche con il benestare della madre di lei Guadalupe, che ha sempre sostenuto che i due fossero molto legati e che fosse stato un vero peccato la loro rottura, tanto da convincere la figlia a dare una seconda chance all’attore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: un amore che supera gli anni e le rotture

Le due star a maggio avevano fatto una vacanza presso l’esclusivo Yellowstone Club nel Montana e più recentemente hanno affittato una casa per le vacanze insieme a Miami, dimostrazione della voglia di stare insieme e di recuperare il tempo perduto. Dopotutto, nei video e nelle foto di Page Six i due li vediamo più complici che mai, affettuosissimi e molto romantici.

Jennifer Lopez ha concluso pochi mesi fa il fidanzamento con Alexander Rodriguez: dopo alcuni tentativi di recuperare il rapporto, pare incrinato per i tradimenti di lui, la relazione è giunta al capolinea, proprio come accaduto a quella di Ben Affleck con l’attrice cubana Ana de Armas, finita a gennaio. Ora è ufficialmente una nuova era: i Bennifer sono di nuovo insieme per farci sognare come negli anni ’00.