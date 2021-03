Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stanno ancora insieme

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sembrava giunta al capolinea. La coppia, affiatatissima, dopo 4 anni sembrava aver deciso di dividersi, nonostante l’anello di fidanzamento e una promessa di matrimonio che risale al 2019

Secondo la Page Six del New York Post, i due avevano optato per una separazione consensuale, mantenendo rapporti lavorativi visto che hanno avviato diversi business insieme. Insomma, Jlo e il compagno sembravano l’ennesima coppia scoppiata dopo la convivenza forzata durante il lockdown, che tra l’altro li aveva anche costretti a rimandare l’organizzazione del matrimonio per ben due volte.

Non si sa perché i due effettivamente si fossero lasciati, ma secondo alcune indiscrezioni il problema fondamentale era la fiducia che Jennifer non riponeva totalmente nel suo Alex, tanto da portarli ad andare in terapia insieme. Addirittura si vociferava di un presunto tradimento di Rodriguez con la starlette americana Madison LeCroy, ma nulla è mai stato confermato.

Una pessima notizia per i più romantici, che vedevano nell’amore tra Jlo e l’ex giocatore di baseball una coppia solida nonché molto divertente e felice.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sarebbero mai lasciati

Ma quella di una rottura fra i due a quanto pare era solo gossip. Infatti, secondo una fonte vicina alla coppia, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez stanno semplicemente attraversando un periodo particolarmente difficile ma non si sono mai effettivamente separati.

La cantante e attrice aveva prontamente smentito la fine della sua relazione, specificando che stanno ancora insieme pur stando lavorando su “alcune cose”, non ben specificate.

Al momento lei sta lavorando al film Shotgun Wedding e il set si trova in Repubblica Dominicana, paese di dove è originario Alex e dove è volato per andarla a trovare. Qui hanno passato anche dei giorni bellissimi insieme: come dimostrano le romantiche foto postate su Instagram dai due, l’amore ancora una volta ha trionfato.