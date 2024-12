Ci sono amori che, a volte, sembrano davvero scritti nelle stelle, mentre altri fuori dalla nostra portata. Nella vita, tutti abbiamo avuto a che fare con amori non corrisposti e con situazioni che rendono tutto più difficile. Se siete in pena per un amore impossibile e vi state chiedendo come fare a conquistarlo e fare in modo che si accorga di voi, sappiate che potrebbe esserci qualcosa da fare. Ci sono alcune distinzioni da fare prima di proseguire perché, di solito, questo tipo di amore non corrisposto può essere suddiviso in categorie, a seconda del motivo per cui viene definito, appunto, impossibile.

Forse, ci troviamo di fronte alla forma di amore più romantica in assoluto, perché è quella che risiede nei sogni e, quindi, è un amore che non può pretendere, ma neanche dare: è un sentimento disinteressato e struggente, certamente molto doloroso che, a lungo andare, può anche logorare chi lo prova. Scopriamo come affrontare la sfida dell’amore impossibile, come conquistarlo e farlo innamorare anche se sembra irraggiungibile.

Quando un amore è impossibile: l’amore corrisposto ma impossibile o quello tra amanti

La letteratura è piena di amori che non riescono a trionfare nella vita terrena. Pensiamo a Romeo e Giulietta, alla tragedia perfetta. Non c’è bisogno di arrivare a tanto e di viverla in modo così sofferto, ma ci sono molti motivi per cui un amore viene definito “impossibile”. Possono essere varie le situazioni che impediscono a un amore di sbocciare: quando, ad esempio – come nel caso dei due amanti di Verona – ci sono le famiglie che si oppongono alla relazione ma, in questo caso, sarebbe meglio parlare di “amori proibiti”.

Ormai, nessuno penserebbe di uccidersi quanto piuttosto a organizzare una convivenza, mandando al diavolo genitori e parenti! Diciamoci la verità… nemmeno la lontananza identifica un amore impossibile: il vero amore non teme le distanze chilometriche e si affronta ugualmente, in un modo o nell’altro! Ci sono, quindi, amori che non possono avere un futuro per motivi geografici, familiari, religiosi o per questioni di tipo sociale o culturale.

Ci sono, poi, casi come quello dell’amore impossibile tra amanti che, per ovvie ragioni, va affrontato in modo diverso e maturo (si spera!). A volte, si tratta di amori che vanno lasciati andare; altre volte, invece, se si è davvero innamorati, bisogna decidere di mettere fine alla propria storia “principale”, nel rispetto della persona che ci è accanto e far diventare ufficiale il vero amore. Bisognerebbe, infatti, non tradire e agire prima di arrivare alla definizione di “amanti”. Si tratta, ad ogni modo, di relazioni che portano tristezza e frustrazione.

Il vero amore impossibile è quello non ricambiato

E qui sta il punto: l’unico e vero amore impossibile è quello che non è ricambiato, ovvero quando la persona di cui si è innamorati per noi non prova assolutamente nulla. Facciamo qualche esempio: immaginatevi di essere tanto innamorate di un uomo sposato, magari devotissimo a sua moglie e con la quale ha già messo al mondo dei figli. Oppure, potreste essere nella situazione di avere preso una cotta stratosferica per il vostro datore di lavoro, che vi considera un’ottima collaboratrice ma che, senza dubbio, non penserebbe mai a voi come a una possibile partner e figuriamoci come amante!

Allo stesso modo, anche la relazione con una persona sposata si potrebbe considerare un amore non corrisposto perché, nella maggior parte dei casi, la persona in questione non lascia mai il coniuge, dando false speranze. Non vi resta, in questi casi, che lasciare che le cose restino così, che si traduce nel lasciarvi consumare dall’amore platonico, consapevoli che resterà tale cioè non consumato, in eterno.

Quanto dura un amore impossibile e come disinnamorarsi

Un amore impossibile può durare quel tempo che occorre per accettare la sua effettiva impossibilità. La durata dipende, insomma, da quanto il vostro cuore continui ad aggrapparsi alla speranza. Può capitare che sia un amore della durata di mesi, ma anche anni perché ci si rifiuta di arrendersi e si continua a sperare o a pensare a soluzioni possibili da mettere in pratica per cambiare le cose. Disinnamorarsi, quindi, è un processo che richiede pazienza e tempo.

Il primo passo è, senza alcun dubbio, quello di accettare la realtà, ovvero che per mille motivi si tratta di un amore che non potrà mai concretizzarsi. Pur essendo un processo doloroso, si tratta di un passo da fare così che, con il tempo e con un distacco graduale, si possa iniziare a fare nuove esperienze e a focalizzarsi su se stessi ricominciando a vivere, dimenticando. Non è semplice perché, proprio perché non corrisposti, questi amori vengono vissuti emozionalmente in modo intenso e poetico. Disinnamorarsi è, quindi, qualcosa che ci si deve regalare per il proprio benessere e per avere la possibilità di trovare una relazione vera che ci renda felici. Il primo passo – come detto – è quello di accettare, elaborare la cosa e lasciare assolutamente andare (quindi, cancellate il numero di telefono, bloccatelo sui social ed evitate di vederlo). Spesso, inoltre, si è più innamorati dell’idea che ci si è fatti di quella persona che non di quello che è in realtà… vale davvero la pena continuare a soffrire e non lasciare andare un amore impossibile, molto probabilmente idealizzato?

Nostalgia di un amore mai vissuto: come conquistare un amore impossibile

Infine, se proprio vogliamo fare un ultimo tentativo con un amore non vissuto e tentare di conquistare il nostro amore impossibile, come fare? Il primo passo è quello di aprirsi sinceramente con l’altro, senza forzare i tempi e cercando di costruire una connessione autentica, senza soffocare l’altra persona o trasformare il tutto in ossessione. Bisogna, infatti, avere la saggezza di lasciar andare.

Non c’è, insomma, una risposta certa e assoluta a questa domanda. Diciamo che è possibile provarci e, di solito, è anche preferibile farlo e tentare perché, almeno, se non ci si riesce, è più semplice superarlo, dimenticarlo, non restare nell’ossessione di un sentimento che non potrà mai soddisfarsi. Quali tecniche usare per conquistare un amore impossibile? Le più semplici e ripetute nel tempo: un messaggio, un regalo, una dedica. L’importante è che la persona che avete nel cuore impari a conoscervi e a sapere quanto è importante per voi, ma non siate assillanti. Ricordate che… se son rose, fioriranno! Scoprite le frasi d’amore per lui e le poesie d’amore più belle da dedicare.