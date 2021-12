Scopriamo le frasi d’amore per lui più belle e romantiche da dedicargli. Non c’è nulla di più affascinante che ricevere una lettera d’amore o leggere su un bigliettino qualche frase d’amore personalizzata. Le parole sono importanti ed esprimono i nostri sentimenti più intimi, inconfessabili e profondi. Per questo toccano l’anima aiutandoci a verbalizzare ciò che proviamo nel profondo del cuore. Ecco allora la selezione di frasi romantiche per lui che vi proponiamo:

Frasi d’amore per lui corte

Frasi d’amore per lui lunghe

Frasi d’amore per lui famose

Frasi d’amore per lui di autori famosi

Frasi d’amore per lui in inglese

Frasi d’amore per lui in spagnolo

Frasi d’amore per lui delle canzoni

Frasi d’amore per lui dei film

Frasi d’amore per lui di Tumblr

Frasi d’amore per lui di Facebook

Frasi d’amore per lui di Buon Compleanno

Frasi d’amore per lui per l’Anniversario

Frasi d’amore per lui per la buonanotte

Frasi d’amore per chiedere scusa a lui

Frasi d’amore per lui tristi

Frasi d’amore per lui corte

Non serve necessariamente dilungarsi per far capire al proprio partner quanto lo amate, a volte bastano poche parole. Ecco le migliori frasi corte per una dedica d’amore per lui:

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo.

Ti amo con tutta la mia anima.

Chiudi gli occhi e guardami. (Giada Mondini)

Sei la cosa più bella del mondo.

La vita è il fiore per il quale l’amore è il miele.(Victor Hugo)

Sei il sole che illumina il mio viso.

Abbracciami come se fosse per sempre.

Condividere un momento con te significa dimostrare di essere felici.

Io e te ci completiamo a vicenda.

SCOPRI le frasi d’amore brevi e famose

Frasi d’amore per lui lunghe

Se amate esprimere i vostri sentimenti con frasi articolate, ecco una selezione di frasi lunghe dolci, davvero bellissime:

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. L’amore si è abbattuto sulla mia anima, come i raggi del sole fanno aprire i petali dei fiori. La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore; più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti.

William Shakespeare

William Shakespeare Non ho bisogno di grandi frasi d’amore per spiegarti cosa tu sei per me, voglio dimostrarti quanto ti amo ogni giorno della nostra vita con semplici gesti, semplici parole, così avrai la certezza che arrivano dal profondo del mio cuore, del mio e di nessun altro.

Siamo due persone speciali? Chi lo sa: io so per certo che insieme riusciamo a creare qualcosa di magico, so che in realtà sei tu che rendi speciale me e spero di riuscire anche io a rendere speciale te.

Andiamo dove vuoi, voliamo questi cieli insieme, nuotiamo nelle acque più limpide, riscaldiamoci con i nostri intensi abbracci, i nostri baci… lasciamo andar via ogni pensiero, lasciamo che i nostri corpi si sfiorano, lasciamo che ogni istante, ogni attimo, ogni momento, passino lentamente…. poi addormentiamoci e sogniamo lo stesso sogno, perché i sogni sono la cosa più bella dell’immaginazione umana, e questo che stiamo vivendo insieme è la cosa più bella, la sensazione più piacevole, la sensazione che ti rende felice quando sei triste, la sensazione che ti fa piangere, ti fa sognare, ma quando ci svegliamo non crediamo che un sogno si può solo immaginare, perchè noi lo stiamo vivendo….

Debora

Debora Amore, vola da me con l’aeroplano di carta della mia fantasia, con l’ingegno del tuo sentimento. Vedrai fiorire terre piene di magia e io sarò la chioma d’albero più alta per darti frescura e riparo.

Tratta da una poesia di Alda Merini

Frasi d’amore per lui famose

Ecco una selezione di frasi per fidanzati, parole d’amore per lui famose da cui trarre ispirazione se volete sorprenderlo:

Amore non guarda con gli occhi ma col cuore.

William Shakespeare

William Shakespeare Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare

una canzone che non è mai esistita

e un posto in cui non devo essere mai stato.

Efraim Medina Reyes

una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stato. Efraim Medina Reyes Ogni volta che mi guardi, nasco nei tuoi occhi.

Jorge Riechmann

Jorge Riechmann Questo è quello che mi sento quando mi carezzi. Come milioni di piccoli universi che nascono e muoiono nello spazio tra il dito e la mia pelle.

Iain Thomas

Iain Thomas L’amore vince ogni cosa: anche noi cediamo all’amore.

Publio Virgilio Marone

Frasi d’amore per lui di autori famosi

Ecco una selezione di frasi d’amore per lui tristi e/o romantiche, frutto dell’immaginazione creativa di poeti, letterati, geni di oggi e di ieri tra i migliori testi dolci da dedicare:

L’amore ristora come il calore del sole dopo la pioggia.

William Shakespeare

William Shakespeare L’amore seppe allora di chiamarsi amore. E quando sollevai i miei occhi al tuo nome il tuo cuore d’improvviso dispose la mia strada.

Pablo Neruda

Pablo Neruda L’amore è l’elemento in cui viviamo. Senza di esso vegetiamo appena.

Lord Byron

Lord Byron Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro.

G.W. von Leibnitz

G.W. von Leibnitz L’assenza diminuisce le passioni mediocri e aumenta le grandi, come il vento spegne le candele e alimenta l’incendio.

François de La Rochefoncauld

François de La Rochefoncauld Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione più alta è un abbraccio silenzioso.

Roberto Musil

Roberto Musil Quando ami, scopri in te una tale ricchezza, tanta dolcezza, affetto, da non credere nemmeno di saper tanto amare.

A. Cechov

A. Cechov L’amore chiede tutto, ed ha diritto di farlo.

L.V. Beethoven

Frasi d’amore per lui in inglese

Ecco una selezione di frasi d’amore per lui in inglese per un amore internazionale:

True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.

Il vero amore e’ come i fantasmi, tutti ne parlano ma pochi lo hanno visto. (Francois de La Rochefoucauld)

Il vero amore e’ come i fantasmi, tutti ne parlano ma pochi lo hanno visto. (Francois de La Rochefoucauld) I can’t live without you.

Non posso vivere senza di te. (Mariah Carey)

Non posso vivere senza di te. (Mariah Carey) Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.

L’amore e’ la condizione in cui la felicita’ di un’altra persona e’ essenziale e te stesso. (Robert Heinlein)

L’amore e’ la condizione in cui la felicita’ di un’altra persona e’ essenziale e te stesso. (Robert Heinlein) Two souls with but a single thought, two hearts that beat as one.

Due anime con un unico pensiero, due cuori che battono come uno . (John Keats)

Due anime con un unico pensiero, due cuori che battono come uno . (John Keats) They do not sin at all who sin for love.

Coloro che peccano per amore non peccano affatto. (Oscar Wilde)

Frasi d’amore per lui in spagnolo

Lo spagnolo è la lingua caliente per eccellenza, perfetta per una dedica passionale o romantica da inviare con bigliettini o sms:

Te amo y no debes dudar y mi amor por ti nunca se acabara porque te amo y no debes temer

Ti amo e non devi dubitare ed il mio amore per te non finirà mai perché ti amo e non devi temere

Ti amo e non devi dubitare ed il mio amore per te non finirà mai perché ti amo e non devi temere Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma.

Ti amo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l’ombra e l’anima.

Ti amo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l’ombra e l’anima. Eres la luz que ilumina mis ojos.

Sei la luce che illumina i miei occhi.

Sei la luce che illumina i miei occhi. Porque te quiero como el mar, quiere a un pez que nada dentro Dandole de respirar, protegiendolo del viento.

Ti amo come il mare ama il pesce che vi nuota dentro, facendolo respirare, proteggendolo dal vento.

Ti amo come il mare ama il pesce che vi nuota dentro, facendolo respirare, proteggendolo dal vento. El amor no es algo que se elige, se siente… no importa nada, ni la edad, ni la plata nada de nada, cuando el amor llega, llega y atenete a las consecuencias, cuando dura es hermoso, Pero una vez pasado, es el peor momento, cuando llega la tristeza.

L’amore non è qualcosa che si sceglie, si sente…non importa niente.. né l’età né i soldi..niente di niente, quando l’amore arriva, arriva e bisogna attenersi alle conseguenze, è bello quando dura, però una volta andato, è il momento peggiore, quando arriva la tristezza.

Frasi d’amore per lui delle canzoni

Di seguito trovate alcuni pensieri d’amore per lui tratti dalle canzoni italiane e straniere più belle di sempre:

Tu sollevi la marea su di me ogni giorno ed insegni ai miei occhi a vedere.

Bob Dylan

Bob Dylan Innamorato sempre di più.. in fondo all’anima.. per sempre tu..

Lucio Battisti – Un’avventura

Lucio Battisti – Un’avventura Quando sei.. qui con me.. questa stanza non ha più pareti.

Gino Paoli – Il cielo in una stanza

Gino Paoli – Il cielo in una stanza È con te che tutto quanto acquista un senso, siamo stelle in esplosione in mezzo a questo grande universo, hai riempito ogni mio silenzio, hai cambiato i miei giorni per stravolgerli d’immenso, è con te che tutto quanto acquista un senso, non mi resta che abbassare ogni mia difesa, adesso che non voglio più partire, resto”

È con te – Francesca Michielin

È con te – Francesca Michielin Stammi accanto un passo dalle favole, la somma perfetta è io più te.

Chiara – Vieni con me

Chiara – Vieni con me Sincerità, adesso tutto è così semplice, con te che sei l’unico complice di questa storia magica.

Arisa – Sincerità

SCOPRI le canzoni d’amore più belle di sempre

Frasi d’amore per lui dei film

Se volete dei messaggi d’amore per lui, niente di meglio che trarre ispirazione dai grandi film romantici di oggi e di ieri, citazioni d’amore intramontabili…

Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te.

Baby in Dirty Dancing

Baby in Dirty Dancing La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare! L’amore è come l’ossigeno! L’amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo! Tutto quello che ci serve è amore!

Moulin Rouge

Moulin Rouge L’amore non è fatto di paroline ridicole. L’amore è fatto di gesti eclatanti, l’amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo… L’amore sta nel saper rischiare, anche a costo di soffrire… L’amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi neanche di avere!

Innamorarsi a Manhattan

Innamorarsi a Manhattan Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.

Il signore degli anelli

Il signore degli anelli Il solo momento in cui non ho freddo è quando penso a te.

Pearl Harbor

Pearl Harbor Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire.

Shakespeare in love

Frasi d’amore per lui di Tumblr

Ed ecco alcune frasi d’amore per lui bellissime corte e altre frasi d’amore bellissime lunghe tratte da Tumblr:

Spegnimi il cervello che ho troppi pensieri nella testa e uno di quelli sei tu.

Dopo di te ho cercato qualcuno che ti assomigliasse,ho cercato qualcuno con i tuoi occhi,qualcuno che avesse la tua risata,

ho cercato qualcuno che mi facesse sentire amata come te… Ma purtroppo dopo te ho cercato sempre solo te.

ho cercato qualcuno che mi facesse sentire amata come te… Ma purtroppo dopo te ho cercato sempre solo te. E so che, nonostante tutto, una parte di me è ormai diventata tua, e tua rimarrà per sempre.

Molte persone se ne vanno lasciandoti niente, ma solo poche ti rimangono dentro per sempre.

Voglio qualcosa di complicato. molto complicato. Non mi piacciono le cose semplici. Io voglio il tuo casino col mio.

Molte volte ho sperato di essere per te quello che tu sei per me.

Frasi d’amore per lui di Facebook

Facebook è un tripudio di frasi d’amore, perfette da dedicare sui social ma perché no, anche dal vivo. Ecco le più belle da cui trarre ispirazione:

Non basta innamorarsi. Se decidi di stare con qualcuno non è così semplice. Devi anche prendertene cura. Devi anche renderlo felice. Devi anche imparare a venirgli incontro, quando è necessario, quando ne ha bisogno. L’amore non basta.

Ci si deve anche sopportare spesso e volentieri. Ci si deve tenere stretti, come abbiamo fatto io e te.

Ci si deve anche sopportare spesso e volentieri. Ci si deve tenere stretti, come abbiamo fatto io e te. Amarti mi dà la forza di essere me stessa. Tu sei l’unico che mi capisce davvero, nel bene e nel male, nei pregi e nei difetti.

Non so il destino cosa ha in serbo per me, so solo che adesso tutto ciò che voglio sei tu. Tu che con una giornata buia sei capace di far splendere il sole. Tu che mi completi solo guardandomi.

La cosa più bella della mia vita è essere parte della tua.

Ti dedicherò tutti i miei sorrisi perché tu ne sei la ragione.

L’amore richiede sacrificio ma con te ho capito che ne vale la pena. Sempre.

Frasi d’amore per lui di Buon Compleanno

Si avvicina il suo compleanno? Perché non festeggiarlo con una torta personalizzata con una frase romantica? Ecco le migliori da cui trarre ispirazione:

Tanti auguri di buon compleanno a te che sei il regalo più bello della mia vita.

Auguro un meraviglioso buon compleanno all’uomo più splendido del mondo.

Una piccola candelina aspetta di essere spenta, ma per ogni fiamma che spegni un fuoco immortale brucia dentro di me. Sei il legno che arde e mantiene vivo il mio cuore. Auguri amore.

Abbiamo piantato un seme e ci siamo ritrovato con un albero forte e rigoglioso. Quanto è grande il nostro amore? Oggi abbiamo aggiunto un ciclo e tanti altri ne seguiranno. Ti amo.

Vorrei tanto che per te questo fosse un compleanno indimenticabile. Tanti auguri amore mio.

C’era una volta un candido raggio di luna che si innamorò di un gatto che faceva le fusa. Quanti anni sono passati da quando splendevi nel cielo? Non lo so, so solo che oggi è uguale a ieri e tu continui a splendere amore mio.

Frasi d’amore per lui per l’Anniversario

Per festeggiare l’anniversario niente di meglio che accompagnare il regalo ufficiale con un pensiero romantico. Ecco i migliori da copiare:

Due persone speciali si sono conosciute in un giorno speciale… e non si sono più lasciate! Ti amo ogni giorno di più!

Il nostro matrimonio è stato molti anni fa. La sua celebrazione continua ancora oggi.

Gene Perret

Gene Perret Al marito più affettuoso e comprensivo che potessi mai desiderare di avere. Felice Anniversario.

Le persone giuste sono quelle che ti colorano la giornata prima che lo faccia il cielo. Buon anniversario, amore mio.

L’amore vero è il cammino in due verso la luce di un ideale comune. Buon anniversario.

Ti amo da morire e, mai come oggi, mi piace ricordartelo per prometterti, ancora una volta, che sarà così per sempre!

Frasi d’amore per lui per la buonanotte

Prima che si addormenti, sussurrategli una frase d’amore, sogni d’oro assicurati:

Chiudo i tuoi dolci occhi, abbandonati a Morfeo, e fa dolci sogni pieni d’amore. Buonanotte tesoro mio.

Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita. Buonanotte!

Buonanotte questa notte è per te.

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina.

William Shakespeare

William Shakespeare E’ arrivata l’ora di spegnere le stelle e accendere i sogni. Buonanotte

Buonanotte amore mio, ti auguro sogni d’oro.

Frasi d’amore per chiedere scusa a lui

Dopo un litigio o una separazione provvisoria, è importante chiedere scusa, se ne vale la pena, ma come farlo nel modo giusto? Ecco alcune frasi che possono tornare utili al momento del bisogno:

Non riesco a dormire, abbiamo esagerato, io di più. Perdonami.

Sorridere è quanto di più vicino possibile al chiedere scusa. Sto sorridendo, vedi?

Segni particolari: se sbaglio, chiedo scusa.

A volte le scuse non bastano, mi rendo conto, sarà il tempo ad appianare le cose… Intanto ti dico che sono sinceramente costernato per ciò che è accaduto.

Ti perdonerò per sempre.

Scusami tanto, ti prometto che la prossima volta ti darò le chiavi del mio cuore. Perdonami amore mio.

Smettiamola di litigare e facciamo parlare solo i nostri cuori, vedrai che si intenderanno a meraviglia!

Frasi d’amore per lui tristi

Se la vostra storia d’amore è finita ma il ricordo di lui vi tormenta potete dedicargli una frase sull’amore non corrisposto, oppure usare queste frasi sull’amore come spunto di riflessione per voi stesse e per superare più facilmente la fine della vostra storia:

Spesso faccio finta di niente ma dentro sto malissimo.

A te signora luna, che da lassù ci guardi spiando i nostri cuori. Addolcisci le pene d’amore. Spezza la catena del dolore. Getta petali di fiori su chi soffre per amore. Manda angeli quaggiù in questo mondo che non si vive più. Illumina i cuori dei dottori affinché curano questo male che ci reca tanto dolore.

Margherita Orlando

Margherita Orlando Una penna tra le dita, un cuore che batte forte per un amore che mi fa solo soffrire, ed io, come una stupida, continuo a pensare proprio a te. So bene che mi fai tanto male ma sono certa che un giorno ritornerai da me.

Sapevo che sarebbe stato difficile ma pensavo che ti sarei bastata.

Credo che sia questo a farmi paura: la casualità di tutto. Persone che per te potrebbero essere importanti, ti passano accanto e se ne vanno. E tu fai altrettanto. Come si fa a saperlo?

T’ho fatto da ombrello. Adesso che il tempo si è fatto più bello, non ti servirò.

Coez

Coez Una relazione non è un gioco, il tradimento non è amore, un sorriso non è essere felici e perdonare non è dimenticare.

Isabel Celima

SCOPRI le poesie d’amore più belle per il partner