Frasi d’amore contenute nelle canzoni, per dediche speciali

Se siete timide o se semplicemente non trovate le parole giuste quando si tratta di esprimere i vostri sentimenti, potete usare le frasi d’amore delle canzoni. La musica è un modo per dichiarare i vostri sentimenti alla persona che vi piace o per sorprendere la vostra metà con una dedica speciale.

Potete prendere in prestito le parole dei più grandi artisti della musica italiana, come Vasco Rossi, Mia Martini, Lucio Dalla, ma anche i Negrita, Lucio Battista e Francesco de Gregori. E se cercate qualcosa di romantico ma non troppo sdolcinato, non dimenticatevi delle frasi d’amore delle canzoni rap e degli artisti contemporanei. Non mancheranno le frasi d’amore tratte dalle canzoni che affrontano il tema di un amore finito.

Ecco le più belle frasi d’amore delle canzoni italiane e inglesi da non dimenticare.

Frasi delle più belle canzoni d’amore italiane

La musica Italiana vanta numerose canzoni d’amore, dalle frasi di Vasco Rossi a quelli di Ligabue, passando anche per Cesare Cremonini e Ultimo. Ecco le frasi più belle delle canzoni d’amore Italiane che non hanno età!

E ho guardato dentro a un’emozione e ci ho visto dentro tanto Amore che ho capito perché non si comanda al cuore. (Senza parole di Vasco Rossi)

E la vita continua anche senza di noi che siamo lontano ormai da tutte quelle situazioni che ci univano da tutte quelle piccole emozioni che bastavano da tutte quelle situazioni che non tornano mai. (Anima Fragile di Vasco Rossi)

Comunicare è facile, facile come pensare, se ci si vuole capire e se ci si lascia andare. (Quindici anni fa di Vasco Rossi)

Ho messo via un bel po’ di cose, ma non mi spiego mai perchè io non riesca a metter via te. (Ho messo via di Vasco Rossi)

Credo nel rumore di chi sa tacere, che quando smetti di sperare inizi un pò a morire, credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo. (Almeno Credo di Ligabue)

Conosco un modo per cambiare il mondo: guardarlo insieme a te. (Ecco l’amore cos’è! di Ligabue)

Diventerò una spugna, per strofinarti il cuore, insaponarti bene, sciacquare via il dolore, e laverò via i dubbi, i dilemmi, le paure, la luce che conosci ti farò ritrovare. (Qualsiasi cosa di Ligabue)

Pensami quando ti fermi, e quando non riesci a dormire, io, amor mio, non potrei mai farti soffrire. (Amor mio di Ligabue)

Pioggia io sarò, per toglierti la sete. E sole salirò, per asciugarti bene. Vento arriverò, per poterti accarezzare. Ma se vuoi, se tu vuoi tra fango e neve, fango e neve impazzirò. (Negrita da Magnolia)

Come mai, ma chi sarai, per fare questo a me notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai, per farmi stare qui qui seduto in una stanza, pregando per un si. (883 da Come mai)

Quanta vita c’è, quanta vita insieme a te tu che ami e, tu che non lo rinfacci mai. E non smetti mai di mostrarti come sei quanta vita c’è, in questa vita insieme a te! (Biagio Antonacci da Iris)

A te che sei l’unica amica che io posso avere. L’unico amore che vorrei se io non ti avessi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire che riesci a render la fatica un immenso piacere! (A te di Jovanotti)

Che poi mi piaci anche quando non parli e canti sottovoce quei tuoi ritornelli, mentre tra le dita rinchiudi i capelli. (La stella più fragile dell’universo di Ultimo)

Frasi romantiche di canzoni inglesi

Se ancora non avete trovato le parole giuste, ecco alcune frasi d’amore delle canzoni inglesi, testi dolci e romantici che sono stati la colonna sonora di tantissime storie d’amore. Dedicare frasi in inglese può essere molto originale…

Frasi d’amore canzoni \ Foto Pixabay | Anna Shvets

If you’re lost, you can look and you will find me.

Se ti senti perso alza lo sguardo e mi troverai. (Time after time di Cindy Lauper)

Se ti senti perso alza lo sguardo e mi troverai. (Time after time di Cindy Lauper) I was born to love you with every single beat of my heart.

Sono nato per amarti, con ogni singolo battito del mio cuore. (I was born to love you dei Queen)

Sono nato per amarti, con ogni singolo battito del mio cuore. (I was born to love you dei Queen) You know I’d never ask you to change, if perfect’s what you’re searching for then just stay the same.

Lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando resta così come sei. (Just the way you are di Bruno Mars)

Lo sai che non ti chiederei mai di cambiare, se è la perfezione che stai cercando resta così come sei. (Just the way you are di Bruno Mars) I’ll be there till the stars don’t shine, till the heavens burst and rhe words don’t rhyme and I know when I die, you’ll be on my mind and I’ll love you – Always.

Sarò lì fin quando le stelle non brilleranno, fin quando scoppierà il cielo e le parole smetteranno di rimare e so che quando morirò, sarai nei miei pensieri e ti amerò, per sempre. (Always di Bon Jovi)

Sarò lì fin quando le stelle non brilleranno, fin quando scoppierà il cielo e le parole smetteranno di rimare e so che quando morirò, sarai nei miei pensieri e ti amerò, per sempre. (Always di Bon Jovi) You’re the closest to heaven that I’ll ever be.

Sei la cosa più vicina al paradiso che io conoscerò mai. (Iris dei Goo Goo Dolls)

Sei la cosa più vicina al paradiso che io conoscerò mai. (Iris dei Goo Goo Dolls) Every moment spent with you is a moment I treasure.

Ogni momento passato con te è un momento di cui faccio tesoro. (I don’t want to miss a thing di Aerosmith)

Ogni momento passato con te è un momento di cui faccio tesoro. (I don’t want to miss a thing di Aerosmith) But darling, just kiss me slow, your heart is all I own and in your eyes you’re holding mine.

Ma tesoro, baciami lentamente, il tuo cuore è tutto ciò che possiedo e nei tuoi occhi stringi i miei. (Perfect di Ed Sheeran)

Frasi d’amore sull’amicizia

I grandi autori della musica italiana, oltre a parlar d’amore, danno la giusta importanza anche agli amici. Ecco le frasi d’amore di canzoni che parlano di amicizia. Una dedica speciale per un amico speciale! Da queste canzoni possono nascere anche tattoo di coppia.

E ricordati che finché tu vivrai, un amico è la cosa più vera che hai. È il compagno del viaggio più grande che fai. Un amico è qualcosa che non muore mai. (Un amico è così di Laura Pausini)

Un vero amico ti resta vicino nel bene e nel male e non gli serve parlare per dirti che pensa di te. (Un vero amico dei Pooh)

Che amica sei, non tradirmi mai, gli amori vanno, tu resterai. Che amica sei, chiama quando vuoi se hai bisogno di ridere un po’. (Che amica sei di Giorgia)

Quando l’amicizia ti attraversa il cuore lascia un’emozione che non se ne va… (Le cose che vivi di Laura Pausini)

Il mondo è meglio, con un amico come te, quando ti cerco. Ti fai trovare sempre senza domandarmi perché, tu mi conosci, lo sai già. (Affetti personali di Eros Ramazzotti)

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. (Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti)

Non dico che dividerei una montagna ma andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più. (Per un amico in più di Riccardo Cocciante)

Grazie, per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta. (Grazie dei Zero Assoluto)

Frasi di canzoni d’amore rap

Quando si cercano le più belle frasi d’amore tratte dalle canzoni si commette l’errore di ricordarsi solo degli artisti classici, che han fatto la storia della musica italiana come Mia Martini, Lucio Battisti o Francesco De Gregori. Invece anche la musica di oggi offre tantissimi spunti per dediche romantiche. Le frasi d’amore delle canzoni rap sono tra le più profonde e toccanti che possiate dedicare; ecco le nostre preferite!

Già sei bella e dannata, la metà mancante di una mela avvelenata e io cerco il sollievo in una dose di veleno come ci è stato allattato da chi ha la serpe in seno, con la consapevolezza che non c’è certezza, vieni stammi vicina si ma a distanza di sicurezza, io ti ho dato un dito invece tu mi hai preso il cuore, sono sempre stato incline agli sbalzi d’amore. (Fedez feat Francesca Michelin – Cigno Nero)

Solo lei ha quel che voglio e sono io ciò che sta cercando. (Solo lei ha quel che voglio – Sottotono)

Tieni a mente che per te io darei tutto anche se non ho niente. (Conta Su Di Me – Guè Pequeno)

Non credo che esista il paradiso, ma credo nel sorriso sincero di un amore vero. (Un sorriso di Fedez)

Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. (Magnifico di Fedez)

Pensavo a me col mondo in mano ma senza te, dov’è che vado? (Scordarmi chi ero di Emis Killa)

Frasi tratte da canzoni sull’amore finito

Quando l’amore finisce, ascoltare una canzone può farci riflettere e affrontare meglio il dolore che proviamo dentro. Ecco un elenco di canzoni sull’amore finito, da Adele a Tiziano Ferro…