Le migliori frasi di Vasco Rossi che descrivono perfettamente il tuo umore

Vasco Rossi, oltre a essere un grande rocker, è un poeta contemporaneo e, come tanti poeti, filosofi e pensatori che hanno scritto delle frasi sull’amore , così anche Vasco le ha racchiuse nelle sue canzoni. Se vi piace la sua musica e non sapete quali parole usare per fare scrivere una dedica romantica al vostro compagno, prendete in prestito le frasi di Vasco e componete la vostra dichiarazione d’amore.

Per rendervi più facile il lavoro, abbiamo raccolto le frasi d’amore più belle tratte dalle sue canzoni, perfette da dedicare a chi ci sta accanto. Alcune frasi sono così belle che in tanti hanno trovato l’ispirazione come tatuaggio di coppia! Non mancheranno le frasi sulle emozioni e sull’amicizia.

Nelle canzoni del tanto amato Vasco Rossi non mancano riferimenti all’amore. Ecco una selezione delle più belle frasi di Vasco da dedicare al partner che possono trasformarsi in un sms d’amore!

Più ti guardo e mi consolo, sei più bella che in un sogno. Quasi non mi sembra vero, sei la mia metà del cielo. (Accidenti come sei bella)

E se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno, amo te. (E…)

C’è un mistero che non lo so, quando ti vedo che cos’ho. Sento tremare lo stomaco, qualcosa di profondo sai mi fa andar fuori di testa… fuori di me. (Standing Ovation)

E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore! (Senza parole)

Mi aiuto con le illusioni e vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi. (Rewind)

Ti voglio bene, smetti di giocare! Ti voglio bene, a un certo punto ti devi “dare”! Ti voglio bene, non puoi farti eternamente corteggiare! (Non l’hai mica capito)

I suoi brani, oltre a parlar di amore, parlano spesso anche di emozioni e, perché no, anche di crescita personale. Di seguito le frasi più belle tratte dalle canzoni di Vasco Rossi!

E la vita continua anche senza di noi. Perché col tempo cambia tutto lo sai, cambiamo anche noi. (Anima fragile)

Perché la vita è un brivido che vola via è tutt’un equilibrio sopra la follia! (Sally)

Ed ora che non mi consolo guardando una fotografia mi rendo conto che il tempo vola e che la vita poi è una sola (Stupendo).

Sai che cosa penso che se non ha un senso domani arriverà…” (Un senso)

Ho bisogno di credere che c’è qualcosa più grande di me anche se non capisco però neanche cos’è! (Non basta niente)

Io lo so che le cose poi, non sono mai come, come te le aspettavi te. (Un gran bel film)

Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto se stai attento a dove metti i piedi. (E poi mi parli di una vita insieme)

Le stelle stanno in cielo e i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che s’avverano. (Ridere di te)

Vivere e sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio… (Vivere)

Foto Shutterstock | Mariano Montella

Non mancano riferimenti all’amicizia, ecco perché nelle canzoni di Vasco si possono trovare anche frasi da dedicare ad una cara amica o amico.