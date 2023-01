Tatuaggi di coppia: tantissime idee per celebrare l’amore

I tatuaggi di coppia simboleggiano con un disegno per due un modo per celebrare il sentimento più profondo. Non solo tatuaggi per coppie di innamorati, ma anche tattoo di coppia per amiche o per sorelle, a simbolo di un legame indissolubile più forte del tempo.

Sono tantissime le idee a cui potersi ispirare per sfoggiare tatuaggi di coppia uguali o complementari. Che si tratti di disegni con le scritte o che prevedano la riproduzione di elementi grafici particolari, più o meno facili da riconoscere e da comprendere.

La scelta del tattoo per coppie non è sempre così semplice e anche le star ne sono consapevoli: prendiamo il caso dell’ex di Kim Kardashian, Pete Davidson, il quale ha fatto sparire il tattoo dedicato alla sua (ex) dolce metà. Però c’è chi crede fortemente nell’amore e decide di dedicare un tattoo alla sua amata, come Travis Barker che ha dedicato alcuni tatuaggi a Kourtney Kardashian.

Quali sono i tatuaggi da fare in coppia e quali, invece, le frasi migliori da incidere sulla pelle? Ecco alcune idee!

Tatuaggi di coppia con frasi e dediche

C’è chi reputa sia pericoloso, ma sempre più coppie di innamorati decidono di suggellare il proprio sentimento con tatuaggi di coppia. I tattoo di coppia piccoli, con simboli grafici discreti, sono senza dubbio quelli più gettonati e richiesti ai tatuatori: disegni piccoli che rievocano un sentimento profondo.

Sono molto diffusi i tattoo di coppia con le iniziali della persona amata o con elementi di disegno come cuore e lucchetto, piccole croci, cerchi o il simbolo dell’infinito, da riprodurre in aree del corpo particolari come le dita o il polso.

Non mancano neppure tatuaggi di coppia originali, più importanti e vistosi: è il caso dei tatuaggi a metà, come il puzzle di coppia che simboleggia l’importanza di trovare il “pezzo” che completa ognuno di noi. Disegni che si completano sul corpo dell’altro, tatuaggi di coppia con frasi spezzate – da poter leggere solo se i due innamorati stanno insieme – o grafismi uguali, come nel caso dei tatuaggi di coppia con corona o del tatuaggio Re e Regina di cuori. Di seguito alcune idee…

Anche scrivere una frase romantica in inglese può essere un’idea bella e originale!

Molto belle anche le idee ispirati a libri o film, come Il piccolo principe o Harry Potter.

Oppure scegliere una data importante, come la nascita dei propri figli o un giorno significativo per entrambi.

Ad ogni relazione la propria frase. Il testo di una canzone, una frase detta in occasione al primo appuntamento, una che identifichi al meglio i propri sentimenti. Le frasi per i tattoo di coppia sono davvero infinite e si appiccicano addosso ad ogni tipo di relazione, dalla più “fresca” a quella più “datata”. Ecco una carrellata delle migliori:

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno

Per tutta la vita

Ti amo con un amore che è più dell’amore

Per te, mille volte

Il vero amore non conosce misura

Omnia vincit amore

Love is all you need

Endless Love

Love is life

Love never dies

Je t’aime

Amor eterno

Amor infinito

I’ll never let you go

Non so dove ma insieme

Ama il tuo sogno se pur ti tormenta

Tatuaggi di coppia per celebrare l’amicizia

I tatuaggi di coppia sono perfetti anche per celebrare un’amicizia. Se volete farne uno tra amiche sappiate che le ispirazioni a cui poter fare riferimento per dei tatuaggi sull’amicizia sono svariate, che si tratti di frasi scelte ad hoc o di simboli particolari, vi basterà scegliere quello che rappresenta al meglio il vostro legame.

Anche tra sorelle, i tatuaggi di coppia con simboli restano quelli più quotati e amati, in particolare da chi predilige i disegni piccoli e discreti. I tatuaggi per amiche con frasi attingono solitamente a una canzone del cuore o a un mantra che per loro riveste un significato speciale, ma non mancano neppure idee per tatuaggi di coppia per amiche che si rifanno puramente a semplice gusto estetico o a un proposito di augurio di buona fortuna.

Tatuaggi di coppia mamma e figlia

Che dire, infine, dei tatuaggi da dedicare alla mamma e da fare insieme a lei? Tra i più belli segnaliamo i tatuaggi con ancora e quelli con timone: la mamma è un’ancora a cui poter sempre fare riferimento, anche quando il mare è in tempesta. Sia l’ancora che il timone sono indispensabili per attraversare il mare: l’ancora è simbolo di un porto sicuro in cui rifugiarsi durante le difficoltà, il timone invece è simbolo della guida e della strada che si sta percorrendo. Ecco alcune idee bellissime e o originali!

Un altro bellissimo simbolo legato alla famiglia è il tattoo con rondine, che rappresenta la libertà ma anche i legami famigliari. La rondine, infatti, non dimentica mai la propria casa e ogni anno, anche dopo lunghe migrazioni, torna sempre al suo nido.



Sono molto in voga anche i tatuaggi stilizzati con mamma e figlia. Disegni minimal e semplici che però racchiudono un significato stupendo.

Come scegliere un tatuaggio di coppia?

Scegliere un tattoo di coppia è un passo che richiede lunghe riflessioni. Per evitare brutti ricordi, sicuramente l’opzione migliore è orientarsi su disegni che possano poi perdere il significato nel caso in cui si va a chiudere la relazione. Le iniziali, le frasi a metà sono sicuramente una scelta azzardata, quindi sempre meglio rifletterci a lungo prima di prendere una decisione.

Dove fare un tatuaggio di coppia?

Una volta scelto il tipo di tattoo di coppia da fare è fondamentale scegliere dove farlo. Sicuramente la scelta della zona del corpo può variare anche in base al tipo di tatuaggio scelto, infatti una scritta a metà può star bene sulla schiena o sui polsi, in base alla lunghezza della frase; un puzzle a metà, invece, è carino sull’avambraccio. Anche il polpaccio si presta benissimo a tattoo di coppia, anche se le mani e il polso restano le zone preferite dalle coppie.