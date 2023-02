Messaggi d’amore brevi per dirlo con un sms o un whatsapp

Dovete mandare dei messaggi d’amore al vostro lui o alla vostra lei e siete in crisi creativa? Niente panico! Abbiamo raccolto qui per voi i messaggi di amore più belli per fare colpo anche nei cuori più duri. E ricordate, che sia un sms d’amore o una frase inoltrata via WhatsApp, i messaggi d’amore sono la scelta giusta per far nascere, coltivare o mantenere vivo il sentimento più bello che ci sia al mondo: l’amore.

Al bando frasi fatte e banalità: meglio sfruttare le dediche più belle, dolci e romantiche pensate sia per lui che per lei. Perché, ricordate, l’amore alla fine vince su tutto (anche sugli smartphone).

Per sconfiggere la lontananza non c’è niente di meglio che scrivere un messaggio d’amore stupendo: che sia una frase semplice per augurare il buongiorno o una dedica piena di sentimento per la perfetta buonanotte, l’importante è che sia carica di emozioni. Sicuramente i messaggi sono un’alternativa alle frasi d’amore contenute nelle canzoni…

Ecco la nostra selezione dei messaggi d’amore per lui e per lei.

Il bacio è come il riassunto dell’amore, può significarne l’inizio, la fine o semplicemente un gesto d’amore. Ma quello che conta veramente nel bacio è il sentimento con cui si scambia, scopriamo allora come sarà il nostro amore e…se sarà per sempre.

Aspetto quel momento in cui ti potrò finalmente baciare, come il sole aspetta il tramonto e l’alba, per baciare la sua luna.

Sento che qualcosa ci lega, un legame di anime che non si conoscono ma che sanno già di appartenersi.

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita.

Le nostre anime sono una cosa sola e se lo vuoi sapere, mai si separeranno.

Il nostro amore è come il vento: non si vede, ma si percepisce…

Dopo aver letto le frasi da dedicare alla dolce metà, ecco una selezione di messaggi dolci per lei da inviare su whatsapp. Esistono tantissime frasi d’amore per lei piene di tenerezza e sentimento. Ecco i messaggi e le frasi d’amore romantiche che conquisteranno il cuore di una donna:

Comprendo solo ora che i miei sensi ti appartengono. Come potrei altrimenti assaporare il gusto dei tuoi baci, contemplare la bellezza del tuo viso e udire il poema della tua voce?

Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro per le tue pene. Ti amerò come le praterie amano la primavera, e vivrò in te la vita di un fiore sotto i raggi del sole.

Sai potrei dedicarti le frasi d’amore più belle, potrei dirti che morirei senza di te, ma in fondo sono solo parole, quindi spero che un giorno imparerei a leggere dai miei occhi e capirai quanto ti amo.

Quando ti penso la notte si ferma, la luna, le stelle e il cielo attendono sperando che voglia condividere quel pensiero che tanto mi invidiano…ma come ogni notte lo tengo stretto!

Oh, bambina, hai rubato il mio cuore. Per riprendermelo dovrò rubarti un bacio.

Ti ho sempre considerata la migliore e adesso sei anche unica e l’unica nel mio cuore. Ti amo!

Sei bella come un fiore, sei dolce come un sole, sei profumata come le viole…

Anche se non ci conoscessimo ancora, sono sicuro, che, incontrandoti di nuovo, mi innamorerei un’altra volta di te!

In amore siamo tutti uguali, impossibile negarlo, ma esistono frasi d’amore per lui pensate appositamente per fare breccia nel cuore degli uomini. Frasi romantiche per il buongiorno o da mandare durante la giornata per stupirlo all’improvviso…

Ecco alcuni messaggi d’amore bellissimi da inviare al vostro lui.

Buonanotte amore, sappi che non c’è notte che non si concluda con il pensiero di te. Ti amo immensamente ogni giorno di più.

Nemmeno tutte le frasi d’amore del mondo messe assieme potrebbero esprimere sufficientemente quello che provo per te.

Non posso prometterti che ti amerò per sempre perché a questo mondo nulla è eterno, ma giuro che te lo farò sino ad un istante prima che l’eterno finisca!

Se so cos’è l’amore, è solo grazie a te…

Ogni giorno trovo la forza nel tuo amore. Ma ne trovo ancora di più amandoti intensamente.

Solo quando mi sei accanto mi sento davvero me stessa, libera di esprimermi liberamente, e consapevole dell’immenso amore che provo per te!

Amarti è la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita… e spero di poterlo fare per sempre!

Non ho bisogno di grandi frasi d’amore per spiegarti cosa tu sei per me, voglio dimostrarti quanto ti amo ogni giorno della nostra vita con semplici gesti, semplici parole, così avrai la certezza che arrivano dal profondo del mio cuore, del mio e di nessun altro.

Con l’arrivo di WhatsApp, ormai, non serve più rimanere all’interno dei 140 caratteri dei tanto amati sms eppure, a volte, una frase corta può far più effetto di un pensiero articolato e infinito.. specialmente se può far impazzire il partner.

Qui una selezione di messaggi piccanti per lui e per lei…