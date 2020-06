Frasi dolci: perché non iniziare la giornata con una frase bella d’amore, un piccolo gesto quotidiano da pronunciare al mattino o da scrivere su un bigliettino? Frasi dolci e divertenti per ricordare al proprio compagno che se è lì, al nostro fianco, un motivo ci sarà. E allora, scopri tantissime frasi romantiche per lui, per lei (magari da dedicare alla mamma!), e qualche immagine romantica.

Frasi romantiche per il buongiorno o per la buonanotte

Se volete iniziare la giornata all’insegna del romanticismo e della dolcezza, ecco alcune frasi di buongiorno o per la buonanotte perfette da dedicare a lui o a lei.

Mi sveglio la mattina e ci sono i tuoi dolci occhi che mi sorridono, due stelle in pieno giorno. Buongiorno amore mio.

Buongiorno amore mio, il sole ha già baciato il tuo volto o posso pensarci io?

Piove, il caffè è finito e il cane mi ha mangiato le scarpe. Ma ora ti vedo e la mia giornata sarà comunque da primato!

Il buongiorno si vede dal mattino, e, per come è iniziato, sarà una giornata meravigliosa accanto a te…

Se amate la sintesi, e volte una versione stringata ma d’effetto un: “Buongiorno amore mio!” va benissimo, ovviamente corredato da un sorriso, e dalle braccia aperte pronte per un abbraccio!

Frasi d’amore per lui

Un modo semplice per sorprendere il vostro compagno ogni giorno è quello di dedicargli una frase bella d’amore. Ci sono gesti, parole e piccole attenzioni che aiutano la coppia a mantenere vivo l’amore, quasi come un rito, come dirsi buongiorno al risveglio e scambiarsi un bacio o una carezza prima di andare al lavoro. Se avete voglia di giocare con le frasi d’amore per lui potreste stupire il vostro partner con un bigliettino personalizzato, da lasciare sul comodino o accanto alla tazza del caffè. Ecco i nostri suggerimenti per le frasi dolci per lui:

Ieri è il passato da ricordare. Domani è il futuro da sognare. Oggi è un regalo da non sprecare.

Buongiorno alla calda carezza dei raggi del sole che sfiorano il viso. Al cinguettio degli uccellini che riempiono l’aria con le loro melodie. Alla natura lussureggiante, ai suoi colori, ai suoi profumi. All’aroma invitante del caffè appena fatto. Al profumo delle brioche soffici e fragranti. Al sorriso allegro e luminoso delle persone che ami. Al dolce e tenero bacio del mattino di chi ti ama. Buongiorno a te, a me, a voi, a noi.

Frasi dolci per lei

Siete pronti per la nostra selezione di frasi romantiche per lei? Potete leggerle qui sotto:

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. Soprattutto amare perché è solo amandoti che le mie giornate prendono forma e acquistano senso.

Ogni mattina un mio bacio viene trasportato dal mio pensiero fino a te per augurarti un buon risveglio.

Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino… la mia vita sarà sempre stupenda: perché la prima cosa che vedo appena apro gli occhi sei tu.

L’idea in più per le frasi dolci per lei è “rubare” i versi alle canzoni.

Canticchiate o mettete su la canzone di Jovanotti “Bella”, che facilmente potete trasformare anche in “Bello”:

Bella come una mattina d’acqua cristallina

Come una finestra che mi illumina il cuscino

Calda come il pane

Ombra sotto un pino

Mentre t’allontani stai con me forever

Frasi da dedicare: dolci e divertenti

Oltre a rimarcare la vostra presenza potreste essere in grado di strappare anche un sorriso al vostro lui con frasi da dedicare. Via libera all’ironia con queste proposte:

C’è chi si sveglia fresca e bella come una rosa e poi ci sono io che mi sveglio così così. Per fortuna che mi ami comunque! Buongiorno tesoro mio.

Ti amo tantissimo ma prima del caffè del mattino per favore, non dirmi nulla!

Al mattino vorrei dirti che ti amo ma ho troppo sonno per riuscirci. Ora almeno lo sai!

Io te lo direi anche buongiorno ma per esserne sicuro dovrei aspettare sera.

L’idea in più. Se siete bravi a disegnare vignette, disegni o semplici scritte decorate, prendete un blocchetto di post-it e create una caccia a tesoro, che porti il vostro lui a comporre un messaggio o al suo dolce preferito. Un altro bel modo per dirgli: “buongiorno”.

Frasi dolci tumblr

Di frasi tenere su tumblr ne troverete parecchie. Messaggi dolci da usare per il buongiorno, ma anche in generale. Per le frasi buongiorno dolci avrete l’imbarazzo della scelta, e potrete scegliere di dedicarle anche alle amiche. Le frasi dolci per le amiche costituiscono un bacino d’affetto che può far iniziare bene la giornata o migliorarla. Ecco la nostra selezione di frasi dolci tumblr: