Il caschetto "mosso" di Jennifer Lopez che fa tendenza

La nuova tendenza dell’autunno 2020 è il wavy bob, che in italiano si traduce come “caschetto mosso o ondulato”. Lo stile è molto semplice: il taglio può essere lungo o corto, in base alle preferenze di ciascuno, può essere scalato o alla pari, con la riga in mezzo o da un lato. L’importante, però, è che sia “messy”, quindi scompigliato, proprio come quello sfoggiato dalla regina indiscussa del pop Jennifer Lopez.

Il caschetto che fa tendenza

Dalle origini portoricane, il caschetto mosso è già stato scelto da moltissime star: l’ultima è stata la bellissima Jennifer Lopez, che lo ha accompagnato con una tinta molto chiara, sul biondo dorato, opera del famoso hair-stylist Chris Appleton. Il taglio è adatto a tutte le forme del viso, ma è perfetto a incorniciare le linee decise della star statunitense.

L’effetto “mosso” che conquista

La regina del pop, fedele da qualche anno alla media lunghezza e ai riflessi sfumati che vanno dal castano chiaro al biondo, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, esibendo questo splendido caschetto ondulato. Dietro le linee morbide del caschetto, sembra celarsi lo zampino del ferro arricciante, ideale per ottenere sinuose onde a “S”, fissate poi da una lacca volumizzante vaporizzata, ideale per fissare la forma “scompigliata” del bob.

Lisci o mossi?

A esaltare l’effetto ondulato, la tonalità biondo dorato illumina la chioma dai riflessi castani, mentre le ciocche più chiare incorniciano perfettamente il volto. Strepitoso lo stesso taglio anche in versione liscia che Jennifer Lopez esibisce in un’altra foto pubblicata sul profilo Instagram del celebre hair-stylist Chris Appleton.

Il tocco di Chris Appleton

Tra i più richiesti hair stylist del momento, Chris Appleton è il mago dei cambi look radicali. Dopo aver rivoluzionato le chiome di Kim Kardashian, Dua Lipa e Katy Perry, l’hair stylist si è misurato con l’icona del pop mondiale Jennifer Lopez, diventata nel giro di pochi mesi una delle sue muse predilette. Dalla chioma dallo stile bombshell al wavy bob, dalle lunghezze infinite alle mèches a fasce larghe, l’ultima spettacolare trasformazione a opera di Chris Appleton è proprio quella che ha toccato la meravigliosa Jennifer Lopez.