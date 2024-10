Matte o glossy, ecco come scegliere il rossetto giusto per te

Non sai quale finish scegliere per il tuo trucco labbra? Ecco i consigli su come scegliere il rossetto, se finish o matte!

Scegliere il rossetto non è sempre così semplice, specialmente se non si conoscono le regole per poter scegliere non solo la tonalità giusta, ma anche il finish più adatto alla propria pelle. Il finish, infatti, che sia matte o glossy, gioca un ruolo molto importante nella scelta del make up.

Oltre a pensare a come mettere in risalto il colore dei propri occhi e valorizzare i propri lineamenti del viso, ad esempio con un contouring, è fondamentale capire come dedicarsi al trucco labbra per evitare di commettere errori.

Matte o glassy, come scegliere il rossetto? Ecco cosa dicono gli esperti del settore riguardo la scelta da prendere!

Scegliere il finish del rossetto: le regole da seguire

Il rossetto è senza dubbio un must da avere nel beauty case da poter indossare in tantissime occasioni diversi. I brand propongono tantissime nuances su cui puntare, ma i finish da poter scegliere sono due: matte o glossy.

Il rossetto opaco è sempre più di tendenza, anche se la tinta lucida sembra stia prendendo il sopravvento in quest’autunno inverno. Come scegliere il rossetto giusto?

Innanzitutto è importante sapere che il finish opaco è spesso a lunga tenuta e dona alle labbra un aspetto più eccentrico; il glossy, invece, è consigliato per chi desidera mettere in risalto il trucco labbra con un make up leggero ma allo stesso tempo luminoso ed elegante.

Il rossetto dal finish opaco, quindi matte, è molto più appariscente, infatti il colore risulta molto più pieno e di conseguenza potrebbe essere sconsigliato su tutte quelle persone con una pelle eccessivamente chiara.

Ovviamente la tonalità della tinta scelta potrebbe cambiare la situazione, quindi meglio evitare rossetti troppo accessi come il rosso e il borgogna e puntare più su un nude o un rosato delicato.

Diverso il discorso per chi ha una pelle scura, può osare con un rossetto più scuro e mettere in evidenza il trucco labbra. La questione, però, potrebbe essere rivista a seconda della grandezza delle labbra.

Sulle labbra più carnose meglio privilegiare rossetti dal finish opaco, mentre sulle labbra sottili sarebbe meglio optare per un rossetto dal finish lucido. Non perdere i nostri suggerimenti su come ingrandire le labbra con il make up!

Questi sono consigli che potrebbero tornarti utili qualora tu volessi valorizzare le tue labbra, in ogni caso sei libera di scegliere il tipo di nuance che più ti piace e il finish che preferisci!