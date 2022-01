Chi ha detto che per sfoggiare una pelle luminosa, sana e degna d’invidia si debba inevitabilmente investire in dispendiosi trattamenti estetici o ricorrere alle maschere viso in commercio?

Ebbene, si dà il caso che vi sia una vasta gamma di incredibili maschere fai da te proprio con ingredienti naturali facili da reperire che ognuno di noi normalmente possiede nella propria dispensa e soprattutto: estremamente veloci da assemblare ed egualmente efficaci.

Non che i molteplici beauty stores non siano provvisti di buoni prodotti dall’INCI completamente verde, ma, occupandosi in prima persona della creazione dei propri elisir di bellezza, sarà immediato sincerarsi dell’origine dei loro ingredienti.

Ecco quindi i nostri consigli per una pulizia del viso fai da te con alcune delle migliori ricette per creare a casa delle ottime maschere viso, economiche e di rapida preparazione, i quali benefici si noteranno sin dalla prima applicazione!

Avevi mai pensato, ad esempio, al semplice caffè come probabile ingrediente di una perfetta maschera casalinga esfoliante – che si presta benissimo anche per realizzare uno scrub corpo -, o al miele per ottenere il booster di nutrimento che desideri? Vediamo insieme come miscelare ingredienti biologici per un trattamento di bellezza esplosivo adatto alla tua tipologia di pelle. Hai bisogno di un piccolo aiuto in più per capire come sia la tua? Consulta il nostro test per schiarirti le idee.

Maschera viso purificante per pelle grassa

Oltre alla classica e ormai più che conosciuta argilla, sempre adatta ed immediata quando si parla di realizzare maschere purificanti, pare che il pomodoro sia un validissimo alleato quando si tratta di contrastare pelle grassa ed impura: esso gode infatti di grandi proprietà purificanti che deve appunto alla sua acidità. Un’ottimo modo per sfruttare quest’aspetto realizzando una maschera da fare a casa a base di pomodoro potrebbe essere bilanciandolo con il ph basico del latte.

Preparazione

Basterà mescolare soltanto mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro insieme ad un cucchiaio di latte intero e tamponarne il composto ottenuto sul viso con un discetto di cotone o una spugnetta diligentemente pulita.

Puoi decidere di lasciarla in posa addirittura tutta la notte – come fosse una classica maschera notturna -, per risvegliarti al mattino con la pelle morbidissima, opacizzata e luminosa oppure concederti del sano relax tenendola tranquillamente per un paio d’ore.

Maschera viso idratante per pelle secca

Oltre che gustoso nel sushi, nelle insalatone e nei toast l’avocado risulta utilissimo per contrastare l’odiata pelle secca, persino nel caso in cui essa si presenti in combo con una certa sensibilità, grazie alle sue proprietà altamente nutrienti. Proprio per questo motivo esso si rivela ideale anche nel caso di pelli mature, potendo restituire loro elasticità e morbidezza.

Perché non approfittarne, creando una maschera ultra idratante per pelli assetate unendo all’avocado olio di oliva, miele o yogurt? In alternativa puoi pensare di utilizzare dell’olio di cocco, noto per essere profondamente nutriente e lenitivo, da sempre antidoto per pelli sensibili.

Preparazione

Dopo aver sbucciato il frutto liberandolo dal nocciolo, schiacciane la polpa ed addiziona circa due cucchiai di miele – anch’esso estremamente nutriente – o, in alternativa, a del banale yogurt bianco e mescola bene il tutto.

Lascia il composto in posa per una mezz’oretta e dopodiché goditi con soddisfazione l’incarnato di seta che ne risulterà.

Maschera detox al carbone vegetale

La black mask è diventata un vero e proprio beauty trend, ed è successo per validi motivi: è a base di carbone vegetale, che sembra avere un effetto detox sulla pelle e quindi proprietà purificanti ed astringenti, praticamente oro colato per pelli grasse, oppure miste per quanto riguarda la nota zona T, generalmente a tendenza più oleosa.

Preparazione

Per preparare la tua maschera al carbone vegetale e miele, facile e iper rapida, è sufficiente miscelare un cucchiaino di carbone (se lo trovi in pastiglie riducine una in polvere) a due cucchiaini di miele. In questo modo sfrutterai i benefici purificanti del carbone unendoli a quelli emollienti del miele per una combo perfetta! Lascia in posa per 15 minuti e rimuovi tramite l’aiuto di un panno caldo e umido.

Maschera anti-age fatta in casa

Risparmia del lievito di birra, in polvere o in panetto, per servirti delle sue preziose qualità anti-age: grazie al complesso di vitamine B ed acido ribonucleico che lo compongono esso sarà il tuo primo alleato per una pelle stanca e spenta.

Preparazione

Unisci quindi un cucchiaio di lievito di birra in polvere – in alternativa sciogline pure un panetto nel latte tiepido – a mezzo bicchiere di yogurt bianco insieme ad un altro cucchiaino di succo di mela, amalgama bene il tutto ed applicalo sul viso.

Il tempo di posa è di soli 15 minuti – ma più lo terrai più sarà efficace – e potrai riscontrare anche un benefico effetto detox.

Maschera viso veloce per liberare i pori

Se il tuo incubo peggiore è costituito da pori dilatati e visibili allora devi assolutamente venire a conoscenza dello strabiliante aiuto che l’uovo potrà darti nel realizzare una maschera a base di albume e succo di limone: l’uovo infatti gode di proprietà leviganti e nutrienti mentre il limone, notoriamente, astringenti.

Preparazione

Mescola quindi dell’albume con del succo di limone, circa la quantità di un cucchiaino, e applica ciò che ottieni sul viso tramite un pennello. Probabilmente la fragranza che ne deriverà non sarà delle migliori, ma ti rincuoreranno senz’altro la compattezza e la luminosità del tuo incarnato dopo averla rimossa.

Tempo di posa? Bastano, che tu ci creda o meno, anche solo cinque minuti ma vedrai che la pelle sarà priva di impurità ed i pori da subito meno evidenti.

Puoi avvalerti delle proprietà dell’uovo anche se non soffri di particolari problematiche quali brufoli o pori visibili realizzando una bella maschera illuminante con l’uovo, magari per ottenere quell’incarnato glowy a cui tanto aspiri!

Maschera viso per brufoli ed acne

Acne e brufoli sono una croce che, durante la vita e la crescita, tutti prima o poi ci ritroviamo a portare. Si tratta però in tutti casi di una fase transitoria, conviene perciò non disperare, e prendersi molta cura della propria pelle, possibilmente con una skincare ad hoc per pelli acneiche.

Ottima per problematiche di questo tipo è senz’altro la cannella, che chiaramente non può essere considerata come miracolosa sostituta di farmaci nei casi più gravi, ma che può rivelarsi davvero proficua e poi, diciamocelo, aggiungerà una nota profumata irresistibile al nostro trattamento viso fai da te.

Preparazione

Componi perciò la tua maschera con due cucchiaini di cannella ed un cucchiaio di miele, che, come abbiamo visto più su, gode di proprietà fortemente nutrienti, non minando così all’integrità dell’indispensabile film idrolipidico il cui prosciugamento potrebbe causare un eccesso di sebo e quindi l’insorgenza di nuovi brufoli.

Stendi la crema ottenuta sul viso con movimenti circolari delle dita – il pennello in certi casi potrebbe non essere particolarmente igienico, nel caso in cui tra le setole possano insidiarsi microbi e batteri – e lascia in posa per un quarto d’ora e infine risciacqua accuratamente con acqua tiepida.

Maschera viso fai da te per pelle matura

Con l’inesorabile scorrere del tempo il reticolato di collagene ed acido ialuronico che compone, profondamente, la pelle va via via diradandosi: ciò ne causa la perdita di tono, la scarsa idratazione ed il colorito spento. Questa tipologia di pelle necessita più di tutte nutrimento ed idratazione profonda per contrastare gli effetti del tempo, i quali possono tranquillamente rimediarsi con trattamenti mirati e maschere viso, anche fatte in casa!

Una man santa per quanto riguarda le maschere per pelli mature potrebbe essere unire i benefici nutrienti del miele e dell’olio di oliva all’azione esfoliante del caffè, in grado di riattivare il microcircolo, fungendo anche da scrub. Grande alleata delle pelli mature è da sempre la curcuma, spezia di provenienza asiatica nonché superfood adatta a contrastare l’insorgenza delle rughe.

Preparazione

Mescola quindi un paio di cucchiai di miele con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e due di caffè fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendilo ora sul viso e lascia il tutto in posa per circa 20 minuti: al momento del risciacquo – rigorosamente con acqua tiepida – effettua movimenti circolari per fare uno scrub meccanico fino a rimuovere tutta la maschera fai da te creata.

Date le proprietà emollienti e protettive del miele questa maschera risulta particolarmente ideale anche per pelli secche e screpolate, che saranno in questo modo nutrite e le pellicine rimosse mediante l’aiuto dell’esfoliazione debita al caffè.

4 Oli essenziali che puoi aggiungere alla tua maschera per un twist in più

Proprio così! Oltre agli ingredienti naturali suggeriti sopra per realizzare a casa delle maschere viso fai da te facili ed efficaci, ci sono anche degli oli essenziali che possono aggiungere ulteriori benefici per la nostra pelle.

Olio di Karité, prezioso per le pelli più secche

Per arricchire la maschera viso in termini di ulteriori benefici, un maggior twist di idratazione che non guasta mai e, perché no, anche qualche nota fragrante, puoi ricorrere agli oli essenziali, ognuno con caratteristiche e peculiarità proprie. Tali oli tornano particolarmente utili inoltre per i trattamenti antirughe.

L’olio di Karité, ad esempio, è ricco di antiossidanti, vitamina E e vitamina A, preziosi per quanto concerne la cura delle pelle ed in particolare per ovviare a problematiche di pelle secca, screpolata e danneggiata restituendo una texture più liscia, giovane e lucente.

Combattere i segni della stanchezza con l’olio di mandorle dolci

L’olio di mandorle dolci possiede pregi, ancora una volta, antiossidanti, è ricco di vitamina E, A e D e per questo è utilissimo quando si tratta di comporre una maschera antirughe. Esso si presta perfettamente inoltre in caso di smagliature (non a caso viene utilizzato dalle donne incinte per evitare le smagliature sul pancione).

Olio di cocco per pelli grasse ed acneiche

Alleato fondamentale delle pelli grasse ed acneiche è l’olio di cocco, ricco di acido laurico, grazie alle proprietà antibatteriche nonché antinfiammatorie che si dimostrano utili per questo tipo di problema della pelle. Per lo stesso identico motivo esso costituisce il perfetto asso nella manica anche per chi soffre di dermatite e sensibilizzazione della cute!

Olio di Argan, nutriente ed antinfiammatorio

Denominato “oro del deserto”, l’olio di Argan si dimostra ben più pregiato ancora se si tratta di dover osteggiare inestetismi quali acne ed eczemi: il merito si deve alle sue proprietà altamente nutrienti, lenitive ed antinfiammatorie, il che non farà altro che rendere la tua maschera un’autentica pozione magica!

Pronta a vestire i panni del “piccolo chimico” e creare da te la maschera perfetta, completamente su misura, con ingredienti biologici?