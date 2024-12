Con le capesante gratinate come antipasto farai un figurone a Natale

Come fare le capesante gratinate? Scopri la ricetta facile e veloce per una cottura sfiziosa che piacerà a tutti!

Da preparare specialmente sotto le feste natalizie, se vuoi stupire i tuoi ospiti durante il pranzo di Natale o il famoso cenone di Capodanno, tra gli antipasti non potranno mancare le capesante gratinate. Come preparare la ricetta?

Il procedimento è molto semplice, dovrai realizzare una panatura aromatizzata e infornare le tue capesante per meno di 20 minuti. La cottura quindi avverrà all’interno del forno, in alternativa puoi sempre usare la padella e coprirla per qualche minuto durante la cottura dell’antipasto.

Quali sono i passaggi da seguire per preparare l’antipasto perfetto per Natale?

Come preparare le capesante gratinate al forno

Basta davvero poco per portare in tavola un antipasto coi fiocchi, le capesante gratinate al forno sono uno degli antipasti più semplici da realizzare.

Scenografiche e buone da mangiare, solitamente è un antipasto che mette d’accordo tutti e viene molto apprezzato nei giorni di festa. Scopri gli ingredienti di cui hai bisogno per gratinarle al forno!

Ingredienti

10 capesante

100 gr di pangrattato

1 limone

1 ciuffo di prezzemolo

1/2 cucchiaino di timo in polvere

1/2 cucchiaino di maggiorana in polvere

sale

pepe

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Procedimento

Il procedimento è semplice e velocissimo. La prima cosa da fare è unire in una ciotola il pangrattato con le varie erbe aromatiche, quindi unisci il timo in polvere, la maggiorana e il ciuffo di prezzemolo tritato. Amalgama per bene, poi aggiungi un filo d’olio extra vergine di oliva, il sale e a piacere il pepe. Prendi le capesante, sciacquale sotto l’acqua corrente e posizionale su una teglia. Dovranno essere posizionate con la conchiglia poggiata sul fondo della leccarda. Quindi farcisci le capesante con la panatura che hai precedentemente preparato. In questo modo non solo diventeranno più saporite, ma dopo averle sfornate avrai ottenuto una superficie croccante e super sfiziosa. Quindi inforna le capesante gratinate per circa 15 minuti a 190 gradi. Ricorda di preriscaldare il forno! Trascorso il tempo richiesto dovrai attivare per circa 2 – 3 minuti la funzione grill del forno, in questo modo il calore si concentrerà sulle superficie e la crosticina diventerà ancora più invitante. Sforna e porta in tavola le tue capesante gratinate al forno con pangrattato. Saranno buone appena sfornate, in alternativa puoi prepararle in anticipo e conservarle in frigorifero fino al momento del bisogno!

