Se ami la moda, chiedi le ultime tendenze al Metaverso

Uno spazio digitale popolato da avatar fashion che indossano le ultime tendenze in fatto di moda. Fantascienza? No, realtà. La moda virtuale del Metaverso è arrivata e con lei tutto un altro modo di vivere gli abiti: dopo la Metaverse Fashion Week di Decentreland, infatti, sono tante le case di moda che puntano su collezioni digitali.

La Gen Z mostra finalmente tutto il suo potenziale da nativa digitale e due dei colossi del low cost glam, Stradivarius e Zara, intercettano alla perfezione i suoi desideri.

Meta-collezioni: Zara e Stradivarius dettano la moda digital

Zara è sempre in prima fila quando si parla di tendenze e stile: non possiamo dimenticare la Studio Collection dai richiami gotico vittoriani e di sicuro non ci lasceremo alle spalle facilmente la nuova capsule Lime Glam in edizione limitata.

Pensata proprio per il Metaverso, questa collezione è stata realizzata per essere indossata nel mondo reale e in quello virtuale, infatti sarà presente negli store Zara ma anche nell’universo digitale. La capsule è stata lanciata in collaborazione con il marchio sud-coreano Ader Error, e rende possibile godere a tutto tondo lo styling digitale dei propri look.

Zara è l’esempio che in molti stanno seguendo, in primis Stradivarius. La freschezza e vivacità dei suoi capi, dopo la collezione Bridgerton per Netflix, sbarca anche nel mondo virtuale, ampliando di molto le possibilità di acquisto. La nuova collezione Digital Fashion: wear the future now è finalizzata a offrire un’esperienza immersiva attraverso l’acquisto di capi digitali.

Ispirata al denim e al romanticismo dei fiori, il Drop 1: Blueming presenta abiti unici, corsetti e pezzi asimmetrici e metallici e sarà acquistabile esclusivamente attraverso l’app di Stradivarius.

Davvero, cosa aspettiamo a comprare i migliori abiti e accessori NFT?