Spille e cappelli: i gioielli simbolo del lutto di Kate Middleton e Meghan Markle

Gli undici giorni di lutto per la morte della Regina Elisabetta II sono stati intensi, anche se regolati da un rigido cerimoniale. Oltre alle lacrime e alla commozione, però, abbiamo potuto ammirare gli elegantissimi look dei reali, tra cui hanno spiccato quelli di Kate Middleton e di Meghan Markle, oltre che della principessa Charlotte.

Nulla è lasciato al caso in eventi di questa portata – ricordiamo gli iconici look della principessa Diana – e infatti le spille, i cappelli e i gioielli delle due donne, riunite per l’occasione, nascondono simboli e segreti. Scopriamoli insieme!

La simbologia nascosta degli accessori, tra perle e spille preziose

Non sono sfuggiti i gioielli di perle indossati sia dalla principessa del Galles Kate Middleton che dalla duchessa del Sussex Meghan Markle. Omaggio o tradizione? Entrambe, diciamo noi. La tradizione di indossare le perle durante il lutto risale ai tempi della Regina Vittoria, che dopo la morte del marito non se ne separò mai portandole per 40 anni fino alla fine dei suoi giorni.

Foto Facebook | Kate Middleton – tendenza autunno spille cappelli

Ma Kate Middleton ha voluto omaggiare Elisabetta II scegliendo due gioielli che le erano appartenuti: gli orecchini di perle del Bahrein e il girocollo a quattro fili di perle e chiusura in diamanti. Già indossati in occasione del funerale del duca di Edimburgo, sono un vero e proprio simbolo di devozione e rispetto nei confronti della defunta sovrana.

Anche la spilla formata da tre sfere in forma triangolare indossata alla veglia del feretro, una delle preferite di Elisabetta II, è un chiaro segno del legame che la univa alla Regina.

Foto Instagram | Harry&Megan – tendenza autunno spille cappelli

Meghan Markle, dal canto suo, si è distinta non seguendo il protocollo reale e scegliendo un cappello a tesa larga senza veletta, optando però per dei piccoli orecchini di perle e diamanti, gli stessi che la Regina le aveva regalato dopo le nozze con Harry nel 2018. Un omaggio pieno di affetto, che butta alle spalle le burrascose vicissitudini degli ultimi anni.

Foto Facebook | Kate Middleton – tendenza autunno spille cappelli

Il simbolo più dolce è stato sfoggiato, però, dalla principessa Charlotte che a soli 7 anni ha emozionato tutti scegliendo una spilla molto particolare: un piccolo ferro di cavallo in diamanti, in omaggio a una delle più grandi passioni dell’amata nonna.