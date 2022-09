Regina Elisabetta II: i look più belli di sempre

Sembra ancora inverosimile, eppure è tutto vero: a pochi mesi di distanza dal compimento dell’attesissimo traguardo del Giubileo di Platino, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 settembre la più longeva monarca d’Inghilterra è scomparsa. Un’esistenza tramontata lentamente a partire dalla la morte dell’amato marito, il principe Filippo, durante la primavera 2021.

70 anni di regno non solo sono bastati a smuovere l’affetto dell’intero Regno Unito, ma anche a segnare inevitabilmente la storia della moda: sì, perché i frizzanti look della Regina Elisabetta II si sono fatti notare sin dagli albori della sua ascesa al trono di casa Windsor fino ad arrivare ad oggi, contrassegnati dalla ricchissima varietà di colori proposti su outfit reali. Abiti pastello abbinati a cappotti nella stessa tinta, mai senza gli immancabili fascinator diventati, nel corso degli anni, autentico marchio di fabbrica delle mise della sovrana. Pronti a ripercorrere ora insieme i look più iconici di sempre di Queen Elizabeth?

La Regina Elisabetta II e l’eterno amore per il guardaroba variopinto

Quando si pensa alla Regina Elisabetta, oggi più che mai, risulta pressoché impossibile non menzionare la vivace palette arcobaleno di cui amava agghindarsi: la scelta dei colori? Affatto casuale. La donna era infatti solita esprimere i propri stati d’animo attraverso essi, lasciando quindi che fossero i suoi abiti a parlare al suo posto.

Lo sappiamo: dietro a ciascuna tonalità si nasconde un significato ben preciso, e a tal proposito la Sovrana d’Inghilterra era una vera maestra. Se quelle accese e audaci lasciavano trasparire un mood tendenzialmente sereno, marrone e beige presagivano guai all’orizzonte. Tra le nuances dalla Regina Elisabetta predilette a spiccare sono state senza ombra di dubbio il giallo, il verde (proprio come quello smeraldo sfoggiato in occasione del Giubileo), il blu, il rosa e, primo su tutti, l’azzurro. Di che colore sarebbe vestita oggi? Non ci resta che immaginarlo.