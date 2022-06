Meghan VS Kate, look a confronto (ma vince la Queen)

Sono stati giorni di grande festa a Buckingham Palace, e non sarebbe davvero potuto essere altrimenti: il lieto evento? Nientemeno che il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, nonché la più longeva monarca sul trono inglese. Insomma, non capita certo tutti i giorni che un sovrano regni tanto a lungo, ed i suoi settant’anni a corte non potevano che meritare sontuosi festeggiamenti.

Festeggiamenti che si sono protratti ben dal 2 al 5 giugno, ed hanno visto la graditissima -ma anche tanto chiacchierata- presenza di Meghan e Harry con relativa prole, tra cui la piccola Lilibet al suo primo, dolce incontro con la nonna. Dopo tale minima, ma doverosa, parentesi gossip passiamo però a quello che realmente ci interessa: gli abiti delle Royal Ladies. Ormai lo sappiamo, ogni occasione è buona per analizzare fastosi outfit, e questa non è certo l’eccezione. Vediamo cosa hanno deciso di indossare le cognate reali, catalizzando l’attenzione generale su di sé. Ma attenzione alla Regina!

Meghan Markle elegantissima in Dior

Dior Haute Couture per Meghan Markle, la quale ha scelto un elegante abito midi color panna dalla linee essenziali e pulite, impreziosito da una sottile cintura a segnare la vita. Sul capo un cappello a falda larga, perfettamente intonato al tono del vestito, dal quale faceva capolino lo chignon basso. Gli orecchini di diamanti a forma di fiocco di neve, insieme ai lussuosi guanti in pelle sempre panna ed alle decolleté ton sur ton, completavano il look in tutta raffinatezza.

Kate Middleton: très chic come sempre

Una raggiante Kate Middleton è apparsa nel suo garbato abito midi giallo pastello, avvitato grazie all’ incrocio sul punto vita. Anche per lei cappello a falda larga in sintonia con la nuance del vestito, questa volta impreziosito dai fiori nascostine al di sotto, e chignon intrecciato. Gli orecchini con perle sono quelli della Regina, con preziose perle, indossati a sua volta anche da Lady Diana. E, per finire, clutch in paglia, guanti e decolleté con tacco a spillo.

La Regina Elisabetta è la vera icona di stile

Impeccabili le due Ladies, ma è la festeggiata la vera vincitrice del “duello fashion“: il completo verde prato brillante ornato di luminosi bottoni dorati, accompagnato dal cappello strutturato dello stesso colore e dai guanti candidi regalano alla Regina la vittoria, insieme alla collana di perle a doppio giro ed alla vistosa spilla preziosa. Che dire, Queen docet!