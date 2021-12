Verde d'invidia? No, tendenza verde alla moda

Ormai lo avrete notato in giro per le strade cittadine o per gli scaffali dei negozi: tra i colori moda più di tendenza in questo autunno-inverno c’è anche, e soprattutto, il verde. Se già la fashion influencer Leonie Hanne ci aveva stupito coi suoi abbinamenti verde-nero, ora anche Kate Middleton ce lo ha confermato col suo abito verde in paillettes indossato in occasione del centenario del patronage della royal family. Il verde è colore di tendenza non solo per l’abbigliamento, ma anche per accessori, calzature e per chi ama il design e arredare con il verde.

Tendenza verde: il colore che sta bene con tutto

Gli aspetti che ci fanno impazzire della tendenza verde sono due: ne esistono centinaia di sfumature e si abbina (quasi) con tutto. Dal contrasto complementare coi rossi e i rosa, ad esempio nella combinazione verde petrolio-bordeaux particolarmente adatta alla stagione fredda, ai più classici abbinamenti con i capi bianchi. Se il verde menta, il verde lime e le sfumature pastello hanno caratterizzato la moda della scorsa stagione calda, in inverno possiamo optare per sfumature più intense, ad esempio il verde bottiglia, il verde petrolio, il verde bosco o il verde militare.