Conosciuta come la Carrie Bradshaw dei giorni nostri, Leonie Hanne è una delle influencer di moda da tenere d’occhio, se volete rimanere al passo con le tendenze. Da manager a social influencer, la tedesca Leonie Hanne è diventa celebre grazie al seguitissimo blog “Ohh Couture”, dove propone ogni giorno look dal fascino parigino ma di matrice tedesca. L’ultima tendenza della splendida Leonie ha a che fare con il colore verde, che ripropone in moltissimi look, tramite l’uso di accessori, come borse, stivali e cappelli, rigorosamente abbinati a capi black.

Verde e nero? Il look “vegetariano”!

La nostra influencer non può davvero vivere senza il giusto tocco di “green”, come confessa lei stessa in un post su Instagram. Pare a che a ispirare i look di Leonie siano l’avocado, l’ingrediente segreto del suo frullato al cioccolato, gli spinaci, di cui fa incetta ogni sera a cena e, infine, il cavolo nero, che – arrostito al forno con un po’ d’olio e sciroppo d’acero – è uno dei piatti preferiti dell’influencer tedesca.

Un look sportivo verde e nero

Leonie Hanne ama il verde in tutte le sue sfumature, ma, quando si tratta di look sportivi, predilige per i suoi accessori i toni green più accesi, quasi fluorescenti, che abbina a shorts e giacca neri. Da notare il profilo green degli stivali in pendant con la borsa a tracolla!

Verde, nero e beige: un look da coffee time!

Per il coffee time, Leonie Hannie interrompe l’audace green and black con un giaccone over size di una tonalità beige, calda e avvolgente: un look davvero perfetto per una colazione tra amiche!

Look elegante verde e nero

Pantaloni neri di pelle, blazer squadrato nero con maniche risvoltate e una bag di Bottega Veneta verde acido con catena d’oro, come la collana: questo è quello che si definisce un look chic e audace allo stesso tempo!