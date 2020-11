L’eyeliner è sicuramente un prodotto che non può mancare nella make up colletion.

Dal classico nero ai più colorati, fino ai glitter, in crema o a penna, catalizza subito l’attenzione sugli occhi e rende immediatamente magnetico lo sguardo.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Su internet e sui vari social media, da Instagram a Tik Tok, esistono tantissimi tutorial per capire come adattare l’eyeliner alle diverse tipologie di occhi. Nel 2020, e sicuramente tra le tendenze per il 2021, la parola d’ordine sarà una sola: colore.

Foto Getty Images | Denise Truscello

Proprio così: la linea che risalta gli occhi l’anno prossimo sarà coloratissima e sono tantissimi i brand che propongono, nelle loro collezioni, questa tipologia di prodotto in diverse nuance di colore.

Di recente, tra l’altro, diverse make up influencer hanno iniziato ad utilizzare anche i prodotti per le labbra come eyeliner. Questo perché la durabilità di questa tipologia di articolo permette di realizzare anche righe di eyeliner davvero perfetto e, ovviamente, super colorate.

Eyeliner colorati inverno 2021: le tendenze del momento

Di seguito trovate cinque proposte per rendere il vostro make up di tendenza grazie all’eyeliner colorato.

Gli eyeliner colorati di Kat Von D

La modella e tatuatrice Kat Von D ha creato la sua linea di make up nel 2008. Tra i vari prodotti disponibili, l’eyeliner colorato è tra i must have del marchio. Il prodotto realizzato da Kat è waterproof, assicura una tenuta estrema fino a 24 ore ed è prova di macchie e sbavature.

Ink Well Long-Wear Matte Eyeliner, questo il nome del prodotto, è realizzato in 10 tonalità ultra matte, pigmentate e vegane, con applicatore a pennello. Inoltre, è stato creato attraverso la formula futurista di Ink Weel e contiene la tecnologia brevetta Weightless Flex Technology™ che fissa il colore, asciugandolo rapidamente. Il prodotto, in Italia, è disponibile da Sephora, in store e online.

Eyeliner colorati Kiko

Il brand italiano di make up e skin care propone, oltre ai colori più classici, anche degli eyeliner colorati che spaziano dal blu al verde petrolio, dal bordeaux al viola.

Anche nel caso di Kiko parliamo di un prodotto resistente all’acqua, no transfer e dal colore extra brillante. La sua texture, leggera e scorrevole, asciuga rapidamente e aderisce bene alla palpebra.

Inoltre, è realizzato con una formula a base d’acqua e polimeri, con un pratico applicatore in feltro morbido e dalla forma conica, per una stesura semplice e confortevole.

Le tinte colorate di WeMakeUp sono perfette da utilizzare anche come eyeliner

WeMakeUp è un marchio italiano, cruelty free, ormai conosciutissimo, soprattutto grazie ai social.

I suoi rossetti liquidi EVER sono ormai diventati un vero e proprio must e la gamma di colori nella quale potete trovare il prodotto è davvero ampissima. Dai classici nude ai rossi più accessi, anche qui non possono mancare colori più audaci, come il bianco, il giallo e il verde acqua.

Questa tipologia di prodotto, vegano e con diversi principi attivi ottimi soprattutto per le labbra, ha un colore pieno, un finish matte e un asciugatura rapidissima, che lo rende perfetto anche da utilizzare sugli occhi per creare la perfetta linea di eyeliner.

Ovviamente, in questo caso l’applicatore, pensato per la bocca, non permette la stesura sugli occhi ed è quindi consigliato l’utilizzo di un pennellino.

Gli eyeliner in edizione limitata per il Pride di Nyx

Il brand americano, filiale di L’Oréal, ha realizzato appositamente per lo scorso Pride una linea di eyliner dai colori super vivaci. Disponibile in sei totalità, che riprendono la bandiera LGBTQ+, questi prodotti sono waterproof, a lunga durata e dalla texture cremosa.

Inoltre, grazie alla punta a matita, sono facili di applicare e possono essere utilizzati non solo sugli occhi, ma anche su tutto il resto del corpo.

Sephora x Stabilo

Quando moda e cartoleria si incontrano, non possono che dare vita ad una collaborazione pazzesca. Questo prodotto, realizzato da Sephora in collaborazione con Stabilo assomiglia in tutto e per tutto al classico modello di evidenziatori del marchio tedesco.

Disponibile in quattro colorazioni, Sephora ha pensato anche agli amanti dei colori, scegliendo un blu elettrico che non passa di certo inosservato.

Il prodotto si applica facilmente sulla palpebra e può essere utilizzato per creare linee più spesse e più sottili. Inoltre, non è solo mini nella forma, ma lo è anche nel prezzo.