Il look super retrò di Miley Cyrus nel video di Gucci Aria

Gucci è diventato centenario. La maison di moda, infatti, ha di recente compiuto 100 anni. Per festeggiare questo importante traguardo il suo direttore creativo, Alessandro Michele, ha lanciato Gucci Aria, una nuova collezione che celebra il passato, il presente e il futuro del marchio.

Per raccontare questa nuova collezione, Michele ha chiamato alcuni dei suoi amici famosi, tra cui anche la cantante Miley Cyrus, che ha preso parte ad uno dei cortometraggi realizzati per Gucci Aria.

Il videoclip, postato su diversi social, come Twitter e Instagram, vede la cantante con indosso un abito verde pieno di loghi Gucci, abbinato a maxi occhiali da sole che si ispirano molto al glam rock anni ’70. Il cortometraggio, tra l’altro, è la prima apparizione di Miley Cyrus come nuova ambasciatrice della maison di moda italiana.

Nel video, inoltre, la popstar si siede nell’erba, tra funghi giganti, e come una bambina spara coriandoli da una pistola e si diverte a fare quella che sembra essere una settimana enigmistica, mentre i suoi cani le girano intorno. Infine, per quanto riguarda i capelli, ritroviamo il mullet, taglio arruffato super trendy che ormai siamo abituati a vedere su Miley Cyrus da un po’ di tempo.

Il video della cantante è stato pubblicato pochissime ore prima della sfilata di Gucci Aria. Un momento importante, durante la quale è stata presentata la collezione che, tra l’altro, rende omaggio anche ai passati direttori creativi del brand, come Tom Ford e Guccio Gucci, fondatore del marchio.

Alessandro Michele, ormai sembra anche riduttivo dirlo, non ne sbaglia una. Dopo Jared Leto, Harry Styles e Elle Fanning, per citarne alcuni, questa volta non poteva scegliere un volto migliore per Gucci Aria se non quello di Miley Cyrus. Una cantante proiettata nel futuro, ma con un occhio sempre al passato e un look che mescola entrambi, con un tocco di presente.