Strani incontri: Miley Cyrus e Post Malone hanno visto gli Ufo

Miley Cyrus non smette di sorprendere: nel numero in edicola della rivista Interview la cantate ha infatti ammesso di aver avuto uno strano incontro, con un Ufo. E non stiamo parlando dell’astronauta raffigurato sulla statuetta degli Mtv Video Music Awards. No, per la verità, lei lo definito “un contatto visivo” con qualcuno o qualcosa, un “essere” che però non vuole chiamare “alieno”.

L’attrice e cantante però non è la sola dello star system ad aver avuto questo tipo di contatto: già in luglio Post Malone aveva dichiarato di aver visto degli “Unidentified Flying Object” più volte nella vita.

Poco prima aveva comprato cannabis “da un ragazzo davanti a un furgone di tacos”

La Cyrus però potrebbe non essere stata nel pieno delle sue facoltà cognitive al momento del presunto avvistamento. L’ex star della Disney ha infatti dichiarato che al contatto extraterrestre potrebbero aver concorso gli effetti del “wax”, un concentrato di cannabis “comprato da un ragazzo in un furgone davanti a un negozio di taco” poco prima.

Miley: “Mi ha guardato e abbiamo stabilito un contatto visivo”

Un amico che era con la Cyrus ha vissuto la stessa esperienza, insieme a loro altre persone che avrebbero avvistato lo stesso strano oggetto. Nonostante la cannabis, il ricordo di Miley sembrerebbe credibile, infatti è piuttosto vivido.

Alla rivista ha raccontato: “Il modo migliore per definirlo è uno spazzaneve volante. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L’ho visto volare e anche il mio amico l’ha visto. C’erano un paio di altre macchine sulla strada e anche loro si sono fermate a guardare, quindi penso che quello che ho visto fosse reale“.

E ancora: “Sono rimasta scossa per, tipo, cinque giorni. Non potevo guardare il cielo allo stesso modo. Ho pensato che sarebbero potuti tornare. Non mi sentivo affatto minacciata, in realtà, ma ho visto un essere seduto nella parte anteriore dell’oggetto volante. Mi ha guardato e abbiamo stabilito un contatto visivo, e penso che questo sia ciò che mi ha veramente scosso, il fatto di guardare negli occhi qualcosa che non riuscivo a capire. È una forma di narcisismo pensare che siamo le uniche cose che esistono in questo vasto universo”.

Avvistamenti di Ufo: Post Malone batte Miley per 3-1

A luglio anche il rapper americano Post Malone aveva ammesso di aver avuto esperienze del terzo tipo. In un’intervista radiofonica con Joe Regan aveva detto di aver visto addirittura 3 ufo: il primo, quando aveva circa 16 ani e abitava a New York con gli zii.

Degli avvistamenti più recenti, invece, il ricordo è più chiaro: il primo, in Utah, dove vive, e l’altro in California del Sud qualche anno fa: “Ho pensato “Come ha fatto a non vederlo nessun altro?”. Però ero con altre quattro persone, e l’hanno visto anche loro“.

Forse Hollywood si prepara a proporre una nuova stagione di X-Files, i protagonisti ci sono. Gli Ufo anche.