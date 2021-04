Miley Cyrus, ancor prima di essere la popstar che tutti noi oggi conosciamo, è stata Hannah Montana, protagonista dell’omonima serie Disney andata in onda tra il 2006 e il 2011.

Proprio grazie alla serie, la cantante si è fatta conoscere in tutto il mondo ed è diventata un vero e proprio idolo generazionale. Dalla prima puntata della serie, andata in onda il 24 marzo 2006, sono passati ben 15 anni. E proprio per questo motivo Miley Cyrus ha voluto dedicare una bellissima lettera d’amore al suo personaggio.

La lettera di Miley Cyrus ad Hannah Montana: “Hai tutto il mio amore e la mia gratitudine”

Hannah Montana, infatti, per quanto sia stata per lei spesso un personaggio “ingombrate”, dal quale le sembrava difficile discostarsi, è stata anche la figura che le ha cambiato la vita. Inoltre, Hannah Montana ha anche raccontato le due “facce della medaglia” di essere una giovane popstar. Miley Cyrus, infatti, interpretava sia se stessa, giovane ragazzina alle prese con i primi amori, le scuola e le amicizie, e la popstar Hannah Montana, che utilizzava una parrucca bionda per non rendersi riconoscibile a chi la conosceva.

“Sebbene tu sia considerata un alter ego, in realtà c’è stato un momento della mia vita in cui tu mi rappresentavi più di quanto facessi io stessa”. Sono queste le parole che Miley Cyrus ha dedicato ad Hanna, scritte su un foglio del merch della serie tv, e che ha pubblicato su Instagram.

Il post ha raccolto oltre tre milioni di like, tra cui quello di Mahmood, e moltissimi commenti, tra cuoricini e ringraziamenti per una serie tv che ha intrattenuto per anni i fan di tutto il mondo, Italia compresa.

Inoltre, Miley Cyrus ha scritto: “Spero che tu sappia sempre che sarai con me ovunque io vada. Hai tutto il mio amore e la mia assoluta gratitudine”. Ma non solo. Perché la cantante ha espresso tutto il suo amore per il suo personaggio, ringraziandolo e ringraziando tutti coloro che fin da subito hanno creduto in lei.