Chiara Ferragni decreta il colore dell'estate: è il verde lime

Quest’estate il colore di abiti e accessori cool è assolutamente il verde lime e a confermarlo è ovviamente Chiara Ferragni.

Una tinta sicuramente fuori dagli schemi, che però lei ha saputo portare e abbinare con grande eleganza. Infatti, nei giorni scorsi l’ha scelto per un evento presso il Museo del Novecento di Milano: il total look Dior era semplicemente perfetto grazie alla nuance pastello.

A spiccare ovviamente la borsa Lady D-Lite, versione più rettangolare della Lady Dior, ricamata con una versione “in negativo” del classico motivo Toile de Jouy Reverse della maison. La dimostrazione che questo colore, che può intimorire alcuni, nel bianco trova l’abbinamento perfetto, ideale per l’estate.

Un amore quello tra l’influencer e questa sfumatura a cavallo tra il giallo e il verde che abbiamo già visto esprimersi nel makeup e anche sui costumi indossati a inizio estate (tra l’altro, low cost).

Chiara Ferragni porta il verde lime sul red carpet

Ma per sdoganare definitivamente il verde lime come colore della stagione, Chiara Ferragni ha scelto nientemeno che il red carpet del Festival di Cannes, al quale era presente per presentare la sua collezione in collaborazione con Nespresso.

Infatti, ha indossato un custom Giambattista Valli Haute Couture dalla tinta fluo: un colore inaspettato per un tappeto rosso, semplicemente splendido. A renderlo ancora più speciale, il ricco decoro di scollatura e vita, ovvero fiori creati con alluminio riciclato: un inno alla sostenibilità condiviso dalle capsule Nespresso, realizzate nello stesso materiale.

Il tessuto fluido e fluttuante ha esaltato il verde acido in tutta la sua brillantezza, decretando definitivamente il trend dell’estate, che sta bene a tutte.

Basta saper scegliere se osare col fluo o puntare sul pastello più portabile, e abbinarlo con i colori neutri freddi e freddissimi, soprattutto per quanto riguarda accessori e gioielli, rigorosamente in argento o oro bianco.