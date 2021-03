Grafico e netto oppure impreciso è sfumato: l’eyeliner in tutte le sue declinazioni è stato il protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2021, rigorosamente nero.

È forse il prodotto di make-up più democratico e universale: fin dall’antico Egitto, l’uomo ha avuto una passione per il trucco nero, capace di incorniciare gli occhi e lo sguardo rendendolo più misterioso è profondo. Simbolo di trasgressione come di eleganza, negli ultimi anni è stato messo da parte in favore di look più nude o sui toni della terra.

Durante la settimana della moda di New York prima e quella di Milano poi, abbiamo visto invece un ritorno della riga nera in svariate versioni dalle più naturali alle più audaci.

Eyeliner nero: ecco come lo porteremo il prossimo autunno

Il suggerimento è uno solo: è ora di iniziare a fare pratica! Sia che sia in penna, liquido o in gel, l’eyeliner ha bisogno di esercizio e pazienza per essere messo alla perfezione. Se volete sfumarlo partite avvantaggiate perché non è necessaria la precisione, ma bisogna scegliere la texture giusta.

Grafico

Ve ne avevamo già parlato della tendenza graphic eyes e ora arriva la conferma: sbizzarritevi con disegni e linee, purché siano nettissimi e artistici.

Foto Getty Images | Kristy Sparow

Sfumato

Per ottenere un effetto smokey eyes bisogna utilizzare un eyeliner in gel: appena applicato va sfumato con una polvere usando un pennello morbido. In questo modo potete creare un look più intenso o leggero, e di sicuro correggere in maniera perfetta eventuali errori.

Foto Getty Images | Vittorio Zunino Celotto

Creativo

Per chi ama i look meno basici, l’eyeliner può “collaborare” con il colore per creare makeup d’effetto e definiti, osando con forme geometriche.