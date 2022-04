Coachella 2022: i beauty look più glamour delle celeb

E fu così che, dopo uno stop lungo due anni, la primavera della California tornò a pullulare di stile, come ritrovo e celebrazione della tanto amata musica, colonna sonora della quotidianità di tutti noi. Il Coachella Valley Music and Art Festival è uno degli eventi musicali -e non solo- più amati ed attesi di sempre, preludio fashion di quelli che saranno gli imminenti, attesissimi, look estivi. Una parentesi, nel mezzo della bella stagione, dal sapore frizzante del divertimento più sfrenato, dettato da buona musica e tendenze moda.

A proposito, abbiamo già stilato i migliori look Coachella 2022 della prima settimana, che ne dite?

Sì, perché ci perdonerete se tentiamo un azzardo nell’affermare che il vero palcoscenico, almeno per fahionista e beauty lover, si trovi tra la folla, dove celebrities e note Influencer si sfidano a colpi di glamour. E si dà il caso che ce ne sia davvero per tutti! Temi ricorrenti, a ravvivare e rinnovare le iconiche vibes Coachella sembrano essere familiarissime tendenze anni ’90, insieme ad un tocco di irresistibile grunge.

Temi che ritornano, puntualmente, anche nel make-up: il 2022 si riconferma essere, come sapevamo, l’anno del colore, con la sua moltitudine di look Color Block, delineati da ombretti polverosi colorati e Graphic Eyes.

Mai come stavolta poi, l’atmosfera già brillante del Festival è stata illuminata dal bagliore delle applicazioni gioiello aggiunte a qualsivoglia trucco viso ed occhi, tanto da domandarsi se ciò costituisse una sorta di -apprezzatissimo-“dress code“. Fortemente presenti anche labbra dalle nuance desertiche, scaldate dal rossetto marrone, recentissimo ritorno di fiamma in fatto di beauty. Ora che la curiosità è ben insita dentro di voi, non ci resta che analizzare alcuni dei beauty look più meritevoli sfoggiati dalle celeb!

Leonie Hanne ed i suoi Crystal make-up ci hanno letteralmente folgorate

Che anche la bella fashion blogger tedesca sia rimasta vittima dell’ Euphoria-effect? A scorrere tutti i meravigliosi nonché luccicanti look di Leonie Hanne, retti dal denominatore comune degli strass, perfettamente secondo il trend attualissimo del Crystal Make-up, come anche la buona, vecchia -si fa per dire, ovviamente- Vanessa Hudgens insegna.

Le avete viste anche voi? Ecco le Baby Braids conquistarsi anche il Coachella, com’era prevedibile che fosse.

Hailey Bieber: le labbra da 90’s babe e quel tocco di colore sugli occhi sono il duo vincente

Base trucco shiny, ad effetto sunkissed, e labbra scintillanti stile Overlining Lips per Hailey Bieber: l’amata modella statunitense sceglie di sfoggiare il tocco di colore tanto in voga con la matita nella rima inferiore dell’occhio nella tinta blu elettrico, rifinita da un eyeliner felino e sfumato.

Anche qui, Baby Braids sempre presenti per un coerente look anni ’90!

Nicole Scherzinger ci insegna come si usa (davvero) il colore

Glamour da capo a piedi Nicole Scherzinger che, dall’alto del suo coordinato vitaminico dalla stampa psichedelica, spiega a noi tutte come si sfruttano i colori vivi del panorama fashion: il trucco occhi è glowy, dall’effetto bagnato argenteo a contrastare la sfumatura calda nella piega palpebrale. Completano il look due dinamici puntini neri al di sotto dell’occhio, accompagnati da Space Buns impreziositi dalla fila di micro cristalli.

Questi erano i nostri beauty look del cuore, i tuoi quali sono?